Подрядчик начал ремонт фасада самарской Фабрики-кухни

Работы по усилению фундаментов памятника эпохи конструктивизма, самарской Фабрики-кухни, в настоящее время закончены. Также на объекте закрыт тепловой контур. Об этом сообщает правительство Самарской области по итогам выездного совещания губернатора Дмитрия Азарова и гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

«Внутренние помещения обеспечены теплом, что позволило начать отделочные работы и монтаж коммуникаций, а также фасадные работы»,– говорится в сообщении.

По информации директора регионального филиала Третьяковской галереи Михаила Савченко, на сегодняшний день на Фабрике-кухне закончена больше половины общестроительных работ, на втором этаже ведется чистовая отделка выставочных залов. Также обустраиваются инженерные системы.

Одновременно с этим разрабатывается проект интерьера самарского филиала Третьяковской галереи. Стартовала подготовка к благоустройству прилегающей территории.

Здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова, который ранее обанкротился, построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали. В дальнейшем он несколько раз менял собственника. В нулевых годах здание планировали снести, чему воспрепятствовала самарская общественность. В 2012 году на ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Через несколько лет Фабрика-кухня вновь стала государственной собственностью. Позже ей присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас Фабрика-кухня находится в стадии реставрации, после которой в здании расположится филиал Государственной Третьяковской галереи.

Георгий Портнов