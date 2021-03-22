Министр труда Башкирии объяснила рост безработицы пособиями и социальными выплатами

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова сегодня на совещании в региональном правительстве заявила, что в 2020 году на регистрируемом рынке труда безработица выросла в пять раз. Как следует из доклада минтруда Башкирии, если по состоянию на 1 января 2020 года в Башкирии было зарегистрировано 18,3 тыс. безработных, то по состоянию на 1 января 2021 года это количество составило 106,5 тыс. человек.

Причинами роста, по словам госпожи Ивановой, стало повышение размера пособий, а также «возможность получать безработному, имеющему несовершеннолетних детей, специальные доплаты в размере 3 тыс. руб. на каждого ребенка, возможность получать дополнительные социальные выплаты безработным». Кроме того, как считает министр, на рост повлиял тот факт, что граждане «не выходя из дома» могли зарегистрироваться в качестве безработных.

«Ситуация с прошлой осени постоянно улучшается, число зарегистрированных безработных снизилось более чем на 47,5 тыс. человек»,— отметила госпожа Иванова. Снижение, по ее словам, происходит за счет нормализации экономики, принятых пакетов мер поддержки и «четкой работы службы занятости».

О ситуации с безработицей в России — в публикации “Ъ” «Безработный на миллион».

Елена Чиркова, Уфа