Турция вышла из Стамбульской конвенции из-за подмены ее сути ЛГБТ-сообществом

Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин объясняется тем, что этот документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме, сообщило управление по связям с общественностью президента Турции. Конвенцию приняли в 2011 году, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

«Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти»,— сказано в заявлении управления президента Турции.

В нем отмечено, что не только Турция обеспокоена конвенцией. Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия до сих пор не ратифицировали соглашение, а Польша пыталась выйти из него, сославшись «на попытку ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере всему обществу». В документе говорится, что страна продолжит защищать права всех женщин и борьбу с бытовым насилием.

20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Турцию пересмотреть решение о выходе из конвенции. Президент США Джо Байден назвал решение Турции необоснованным.