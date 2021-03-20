Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ (.pdf) о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

«Наличие или отсутствие международных конвенций не уменьшает и не увеличивает нашу ответственность по предотвращению любых форм преступлений, с которыми могут столкнуться наши граждане, и нашу работу в соответствии с требованиями этой ответственности»,— прокомментировал в Twitter решение президента министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Конвенция была принята в Стамбуле 11 мая 2011 года. Ее подписали 46 стран и Евросоюз. К марту 2021 года ее ратифицировали 18 государств. Турция была первой страной, ратифицировавшей документ. Конвенция устанавливает ряд преступлений, квалифицируемых как насилие в отношении женщин. Государства, которые ратифицируют Конвенцию, должны криминализировать несколько преступлений, в том числе психологическое, физическое и сексуальное насилие, преследование, принудительный брак, принудительные аборты и принудительную стерилизацию.