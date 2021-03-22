Стоимость посевной кампании в Новосибирской области оценивается в 10 млрд рублей

В Новосибирской области стоимость посевной кампании оценивается в 10 млрд руб., сообщил сегодня на оперативном совещании в правительств региона министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. По его словам, посевная 2020 года обошлась сельхозпроизводителям в 7,5 млрд руб. «Основная причина роста затрат — изменение стоимости потребляемых материально-технических ресурсов. Только на средства химизации планируется выделить более 6 млрд руб. В прошлом году по этому направлению было израсходовано 4 млрд руб. Стоимость ГСМ оценивается в 2 млрд руб.»,— сказал он.

Как ранее сообщал “Ъ”, по данным Росстата, за 2020 год цены на удобрения на внутреннем рынке выросли на 11–41%, а с начала года отдельные виды подорожали на 10–20%.

По словам министра, основные источники финансирования — собственные оборотные средства и кредиты банков. В период подготовки и проведения посевной запланированы средства господдержки сельхозпроизводителям в объеме 1,6 млрд руб. Сейчас, отметил господин Лещенко, доведено 540 млн руб. «Доведение средств федерального бюджета запланировано на апрель»,— сказал он.

Оксана Павлова