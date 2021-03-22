Коалиция в Йемене заявила об уничтожении хуситских мастерских

Арабская коалиция в Йемене заявила, что разрушила мастерские по сборке баллистических ракет и дронов в столице страны Сане, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Саудовской Аравии. По утверждению коалиционных сил, мастерские использовались хуситами.

«Цель операции — нейтрализовать и уничтожить источники предстоящей атаки и защитить гражданских от нападений»,— передает Reuters заявление коалиции. Накануне утром агентство со ссылкой на жителей Саны сообщало, что коалиционные силы провели рейды на военные объекты хуситов в столице.

Хуситы регулярно атакуют объектов аравийской нефтяной компании Saudi Aramco с помощью ракет и дронов. Последняя подобная атака состоялась 19 марта. По утверждению хуситов, группа из шести дронов атаковала объект Saudi Aramco в Эр-Рияде. Позднее Минэнерго Саудовской Аравии подтвердило нападение на нефтяные объекты в столице, но не атрибутировало их хуситам. По утверждению властей Саудовской Аравии, повреждений не было.

Хуситское движение «Ансар Аллах» контролирует около 20% территории Йемена, в том числе Сану. В феврале Минфин США официально исключил хуситов из списка террористических организаций.

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