Трать накопленное

McKinsey Global Institute в работе «Восстановление потребительского спроса и долгосрочные эффекты пандемии COVID-19» фиксирует необычные последствия кризиса 2020 года для потребительского поведения — одного из основных драйверов восстановления доковидной экономической динамики. Изучив детальные показатели частного спроса в крупных экономиках — в Китае, Франции, Германии, Великобритании и США, авторы констатируют обоснованность надежд на гораздо более быстрое его восстановление, чему будет способствовать трата сбережений, сделанных в период накачки экономик деньгами, но отмечают, что COVID-19, несомненно, внесет изменения в структуру потребления, а его поддержка потребует развития инфраструктуры.

Динамика объема сбережений населения в сравнении с показателями 2019 года варьируется от 10-процентного увеличения в КНР до роста в 2,3 раза в США и 2,6 раза в Великобритании. При этом характеристики спроса («объем неистраченного в пандемию») демонстрируют обратную и гораздо более резкую динамику: от минус 3% в потреблении товаров в США до минус 14% в Великобритании при двузначном падении потребления услуг во всех рассмотренных странах (минус 15% в США, минус 22% во Франции, минус 31% в Великобритании). Аналитики McKinsey демонстрируют резкие отличия коронакризиса от рецессии 2007–2009 годов: тогда спад потребления в указанных экономиках составлял от 1% до 6% — против 11–26% в 2020 году. Длительность же восстановления после кризиса 2007–2009 годов составляла примерно десять кварталов против в разы более коротких (один-два квартала) в 2020 году, что увеличивает шансы и на большую неравномерность процесса.

Авторы уже отмечают заметные искажения роста спроса в различных возрастных и доходных группах: в основном «отложенное, чтобы потратить» сосредоточено в высокодоходных и более молодых слоях общества, в то время как наименее обеспеченные и образованные, а также пожилые работники в коронакризис имели больше шансов утратить нецифровизируемую работу и доходы и потребуют большего, чем ранее, участия государств в борьбе с усилением социального расслоения. При этом обеспеченные домохозяйства, в свою очередь, могут значительно дольше не наращивать расходы: их склонность к сбережениям, предполагают в McKinsey, долгосрочно останется повышенной так же, как это происходило в 2007–2009 годах.

От сценариев же траты этих средств будут напрямую зависеть траектории восстановления: так, вложения в недвижимость и долгосрочные активы имеют невысокий мультиплицирующий эффект, что означает «затягивание» восстановительного роста на годы, как и в прошлый кризис. Рост же расходов в секторах услуг и развлечений, а также увеличение доли «цифрового» потребления — тренды, долгосрочно развивавшиеся в доковидную эпоху, остаются под угрозой на фоне экономической неопределенности.

В McKinsey оценили, где новые постковидные потребительские привычки могут изменить прежние тренды: это бурный рост продовольственного онлайн-ритейла (который сохранится), существенный рост расходов на обустройство жилья — занятие, ставшее популярным в развитых странах в период локдаунов, но сохраняющее достигнутые обороты и после их смягчения (новый долгосрочный тренд), а также онлайн-медицина (которая также сохранит взлетевшую популярность). В этих отраслях «новые привычки» опираются на уже развитую (распространение сетей) или создававшуюся во время пандемии инфраструктуру — так, массовости обустройства жилья во Франции способствовали «антикризисные» гранты на реновацию. Среди трендов, которые со временем утратят популярность,— отказ от авиаперелетов, переход на онлайн-обучение и резкое сокращение сектора офлайн-развлечений. Учитывать это авторы предлагают и на уровне госуправления: так, вложения в инфраструктуру, на которой базируются «полезные» для восстановления экономик тренды, могут ускорить этот процесс и сохранить их — в первую очередь речь идет о поддержке спроса и цифровизации здравоохранения.

Олег Сапожков