Полиция опрашивает сотрудников тверского штаба Навального

В воскресенье сотрудники полиции пришли в тверской штаб оппозиционера Алексея Навального. В это время в помещении проходил тренинг по предвыборной агитации, сообщается в Telegram-канале штаба. Полицейские предложили всем желающим рассказать о событиях субботы, когда неизвестный мужчина в черной одежде и медицинской маске бросил дымовую шашку в помещение штаба. Он попал на камеру видеонаблюдения, запись с которой опубликовал штаб. Координатор штаба Андрей Прокудин рассказал “Ъ”, что в тот момент в офисе и соседних помещениях никого не было, в результате обошлось без пострадавших.

Первоначально тренинг по предвыборной агитации должен был пройти именно в субботу. Оппозиционеры хотели его провести, несмотря на задымление, но осмотр МЧС показал, что это невозможно.

В штабе рассказали, что полиция не помешала проведению тренинга. Сам господин Прокудин дал объяснения в отделе полиции. Там он пояснил, что в субботу штаб не работает и, соответственно, шашку бросили, именно чтобы сорвать предвыборный тренинг.

Полиция в настоящее время проводит проверку в связи с инцидентом. Получить оперативный комментарий в полиции “Ъ” не удалось. Штаб Алексея Навального в Твери работает с 2017 года, Андрей Прокудин возглавляет его с момента открытия.

Александр Тихонов, Ярославль