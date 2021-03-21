СМИ: Букингемский дворец пересмотрит политику поддержки меньшинств

Британский королевский двор будет больше внимания уделять поддержке меньшинств, а также этническому и другому разнообразию среди служащих королевских резиденций. Об этом в воскресенье написали западные СМИ, включая BBC и CNN, со ссылкой на источники, близкие к королевскому двору. Об этом заговорили после выхода скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, в котором госпожа Маркл в числе прочего сказала о расистских высказываниях в ее адрес со стороны кого-то из членов королевской семьи.

В числе прочего рассматривается возможность создания должности ответственного за поддержку меньшинств и разнообразие. Также, как сообщают СМИ, планируется ряд встреч, в том числе с представителями этнических меньшинств, ЛГБТ-сообщества, людей с инвалидностью и т. д., на встречах будет обсуждаться вопрос о том, как королевский двор может улучшить свою политику в этом отношении. Предполагаются также меры, направленные на повышение числа представителей различных меньшинств среди служащих резиденций королевской семьи — Букингемского дворца, Кларенс-хауса и Кенсингтонского дворца.

О возможных последствиях интервью Меган Маркл для британской монархии — в материале “Ъ FM” «В истории "фирмы" наметился поворот».

Яна Рождественская