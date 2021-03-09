В истории «фирмы» наметился поворот

Интервью принца Гарри и Меган Маркл взбудоражило британских противников монархии. После скандальных высказываний герцогини Сассекской, организация Republic призвала к национальной дискуссии об изменении формы правления. В беседе с американским каналом CBS Меган обвинила королевскую семью в расизме, а принц Гарри рассказал, что семья боится объективных журналистов. Как британцы отреагировали на заявления пары? Расскажет Александр Мезенцев.

«Когда я присоединилась к семье, это был последний раз, когда я видела свой паспорт, свои водительские права и ключи»,— так, сквозь слезы Меган Маркл рассказывала в интервью телеканалу CBS об одиночестве и суицидальных мыслях. Почти половина британцев сочли его неприемлемым, следует из опроса компании YouGov. Скандал обнажил многие проблемы британского общества, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Ощущение раскола.

Оживились республиканцы, призывающие покончить с монархией, как с атавизмом.

Есть поколенческий раскол. Среди молодежи гораздо больше тех, кто готов симпатизировать принцессе и принцу. А старшее поколение, конечно, в основном возмущается, считают, что они даже совершили предательство. Вся эта история — это такая лакмусовая бумажка. Всплыли все проблемы британского общества: раскол на правых и левых, вопросы политического устройства, классового деления, привилегий, расизма».

Меган стала первой женщиной смешанной расы, которая вышла замуж за члена королевской семьи. В 2019 году у пары родился сын Арчи, и газеты писали, что Гарри и Меган сами решили не давать ему титул принца. Теперь герцогиня говорит, что это неправда, и что семья специально изменила правила наследования, чтобы Арчи не получил защиту. Тогда у нее и появились мысли о самоубийстве.

Меган Маркл: «Когда я была беременна, у нас был разговор. Они сказали, что мой ребенок не получит охрану и титул. Еще они сказали, что все очень обеспокоены тем, насколько темной будет его кожа». Опра Уинфри: «А ты не скажешь, кто разговаривал с тобой?» М.М.: «Я думаю, что это нанесет им большой ущерб».

После выхода интервью активизировались противники британской монархии. «Ради Британии или ради молодых членов королевской семьи этот гнилой институт должен исчезнуть»,— заявил глава антимонархической организации Republic Грэм Смит. Но сторонников действующей системы все же намного больше, говорит житель Лондона Дмитрий Гололобов: «То, что сейчас происходит, это было в принципе абсолютно предвидимо. Что они могут? Ну, покричать: "Расизм! Расизм!" А дальше что? Кто-то что-то сказал. Слуги много что говорят. Сейчас 20 человек заявит, что Маркл себя плохо вела, и все это фактически высосала из пальца и придумала.

Королевская семья имеет четкую поддержку, в рейтинге не падает, рейтинг Гарри упал на 17%.

Не надо недооценивать королевскую семью. За них есть, кому заступиться, и есть, кому их поддержать, включая массовую британскую общественность. Я готов выйти с лозунгом: "Не дадим ее величество в обиду!"».

Гарри же, по его словам, очень беспокоился, что история с принцессой Дианой может повториться, и она, действительно, повторилась. Но сейчас все намного серьезнее, прежде всего, из-за расового вопроса, пояснил принц. Королевская семья не учла ошибок прошлого, соглашается жительница Ливерпуля Ирис Ридер: «Это не изменило моего отношения к королевской семье. Я всегда знала, что они расисты. Меган, действительно, было тяжело. В газетах часто писали о том, что она ужасная, и никто из членов семьи ее не любит, они никогда не давали ей права на ошибку, даже зная, что многое из того, что она делала, было правильным. Королевская семья сразу начала вести себя с ней также, как когда-то с Дианой. Они сразу сделали из нее врага. Это очень грустно, что они не усвоили урок. Я считаю, что Меган и Гарри поступили абсолютно правильно, когда разоблачили их. Я полностью их поддерживаю».

Впрочем, основная критика Меган была направлена на неких членов королевской семьи, о королеве же она отзывалась с почтением, рассказав, что та была всегда добра к ней. Такая осторожность в высказываниях неслучайна, считает ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Галина Остапенко. Рейтинги Елизаветы II по-прежнему высоки, и подобные скандалы не пошатнут монархию.

«Конечно, антимонархическое движение у них сейчас есть. И, конечно, Гарри доставил Чарльзу и Елизавете II очень много неприятностей. Монархия уже переживала кризисы, это было еще после отречения Эдуарда VIII. Я думаю, что и это все-таки пройдет. Монархия преодолеет. Тем более, что Уильям у них пользуется очень большой популярностью»,— отметила Галина Остапенко.

Букингемский дворец отстранил Гарри и Меган от королевских обязанностей год назад. С тех пор пара успела выиграть несколько судов о вмешательстве в частную жизнь, заключить сделку с Netflix и Spotify и окончательно ухудшить отношения с «фирмой» — так называют королевскую семью в Британии. Собеседники “Ъ FM” уверены, что в этом сериале будет еще много эпизодов.

Даниил Бабкин