Власти Ирана обвинили США и Израиль во вмешательстве в выборы

Спецслужбы США и Израиля пытаются помешать проведению президентских выборов в Иране, заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Выборы в Иране должны пройти 18 июня 2021 года.

«Согласно нашей информации, <...> разведывательные службы ряда стран, среди которых США и Израиль, вот уже некоторое время стремятся помешать проведению выборов в июне»,— сказал духовный лидер Ирана в эфире государственного телевидения (цитата по Fars). Ранее сами США обвинили Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

По словам аятоллы, враждебные Ирану силы «либо обвиняют организаторов в том, что выборы срежиссированы <...>, либо убеждают людей, что их голоса ничего не решают». «Враги используют киберпространство, чтобы психологическими методами снизить степень участия народа в выборах»,— добавил он.

Президентская кампания в Иране стартовала 16 марта. В ней принимают участие более 2 тыс. кандидатов. Действующий президент Хасан Роухани, занимавший пост главы государства два срока подряд, не имеет право баллотироваться на новый срок.

О старте предвыборной кампании — в материале “Ъ” «От иранских реформ остался вакуум».