«Слуга народа» потребовала провести заседание Рады после беспорядков у офиса президента

Фракция партии «Слуга народа» предложила в ближайшее время провести внеочередное заседание Верховной рады с участием силовиков для оценки последствий акции националистов, прошедшей накануне, 20 марта, у офиса президента Украины. Участники акции разрисовывали стены здания офиса, взрывали петарды, запускали фейерверки и били стекла.

«Фракция "Слуга народа" всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями властей насилием, вандализмом, глумлением над символами нашего государства»,— говорится в сообщении партии.

Здание офиса президента на следующий день после акции.

Депутаты также призвали правоохранительные органы дать юридическую оценку событий, установить виновных в произошедшем и привлечь их к ответственности и добиться компенсации материального ущерба. «Также обращаемся с требованием внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие вчерашнее событие у офиса президента, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказ со стороны тех или иных политических сил и фигур, о чем может свидетельствовать участие в этой акции аффилированных с этими силами и фигурами людей»,— уточняется в сообщении. Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал организатором беспорядков экс-главу государства Петра Порошенко.

Во время вчерашней акции полиция не вмешивалась в происходящее. При этом МВД Украины назвало действия отдельных участников акции хулиганством и возбудило уголовное дело. Офис президента оценил повреждения здания в 2 млн гривен ($72,2 тыс).

Вечером, 20 марта, митинг у здания офиса президента провели сторонники Сергея Стерненко, бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора» (объединение националистических организаций, запрещенное в РФ и признанное экстремистским). Они требовали освободить осужденного Стерненко, приговоренного к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Он был признан виновным в похищении и пытках в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, симпатизировавшего пророссийской партии «Родина».

О предыдущих акциях в поддержку националиста — в материале “Ъ” «Оппозиция в Киеве разожглась не на шутку».