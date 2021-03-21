Соболь нарушила условия домашнего ареста, посетив храм

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (внесен в Минюстом в реестр иноагентов) Любовь Соболь нарушила условия домашнего ареста: она посетила воскресную службу в церкви у дома. Как сообщил ее адвокат Владимир Воронин, ранее защита просила следствие разрешить госпоже Соболь походы в храм, но следствие отказало.

«Полтора месяца назад мы подали ходатайство о посещении храма, следователь ответил отказом: может воспрепятствовать следствию. Сегодня первое воскресенье Великого поста, и Любовь Соболь идет на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черемушках, что рядом с ее домом»,— написал адвокат в Twitter и опубликовал фото госпожи Соболь у храма.

Полтора месяца назад мы подали ходатайство о посещении храма, следователь ответил отказом: может воспрепятствовать следствию. Сегодня первое воскресенье Великого Поста и Любовь @SobolLubov идёт на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черёмушках, что рядом с её домом. pic.twitter.com/zRGBIcMbEA — Воронин Владимир (@vb_voronin) March 21, 2021

Как уточнил господин Воронин, после воскресной службы Любовь Соболь вернулась домой. «У подъезда уже ждал сотрудник УФСИН по Москве для взятия объяснений. Соболь их дала, после чего уфсиновец благополучно уехал»,— добавил он.

Любовь Соболь отправлена под домашний арест по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального. 19 марта Басманный суд Москвы продлил домашний арест госпожи Соболь до 23 июня. Также обвиняемыми по «санитарному делу» проходят еще восемь человек.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Защита не верит в успех».