Суд продлил домашний арест Соболь и брату Навального по «санитарному делу»

Басманный суд Москвы продлил до 23 июня домашний арест четырем фигурантам так называемого санитарного дела: брату оппозиционера Алексея Навального Олегу, юристу ФБК (включен в реестр иноагентов) Любови Соболь и муниципальным депутатам Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. По делу проходят десять сторонников оппозиционера Алексея Навального, им вменяют подстрекательство к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции протеста 23 января.

«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Соболь Л. Э., Штейн Л. П., Янкаускаса К. С. и Навального О. А. до 23 июня»,— сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская (цитата по «РИА Новости»). Они не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом еще три месяца.

Накануне, 18 марта, суд продлил домашний арест пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому. Также сегодня суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий главе «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасии Васильевой и сотруднику ФБК Николаю Ляскину.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок три года шесть месяцев на реальный по делу «Ив Роше». Он проведет в колонии два года восемь месяцев. Суд посчитал, что политик нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции ведомства. Во многих городах России 23, 31 января и 2 февраля прошли несанкционированные акции в поддержку политика.

Адвокаты фигурантов «санитарного дела» считают, что их подзащитные могут пробыть под домашним арестом до года. По их мнению, таким образом власть пытается помешать оппозиционерам принять участие в осенних выборах в Госдуму, а также «охладить протест».

Подробности — в материале “Ъ” «Защита не верит в успех».