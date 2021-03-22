Скульптурный обмен

Помещение на втором этаже Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре переходит в пользование РПЦ. Ранее там располагалась экспозиция Музея городской скульптуры. Она переедет на Невский, 19, где ей выделили аналогичное по метражу пространство. Уступки церкви связаны с предстоящим празднованием 800-летия князя Александра Невского: решающими в этом вопросе были слова президента Владимира Путина о том, что «некоторые объекты надо бы вернуть». После этого Смольный изыскал помещения и подписал все документы о переезде музея.

О том, что Музей городской скульптуры устроили новые площади, стало известно 18 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ключи от помещения площадью около 400 кв. м на Невском, 19, будут переданы музею в конце текущей недели. По утверждениям Смольного, сотрудники уже начали разрабатывать концепцию новой экспозиции «Знаки памяти», которая располагалась на втором этаже Благовещенской церкви в Александро-Невской лавре.

РПЦ уже долго пытается получить ряд объектов лавры. Например, митрополит Варсонофий в 2018 году обращался к тогда еще врио главы города господину Беглову с просьбой о передаче части зданий. В октябре 2020 года он попытку повторил и запросил шесть объектов: три церкви, в том числе Благовещенскую, а также богадельню, певческую и жилой дом (см. “Ъ” от 25.10.2020). Позднее, в ноябре, с аналогичной рекомендацией к губернатору обратился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 7 декабря 2020 года на встрече президента Владимира Путина и министра культуры Ольги Любимовой глава России сказал, что на территории лавры «есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть». Министр заявила, что уже говорила на эту тему с патриархом Кириллом.

На данном этапе удалось получить лишь второй этаж Благовещенской церкви. Соответствующий документ о безвозмездном пользовании на сто лет подписал глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков. На первом этаже находятся гробницы, которые не могут быть переданы РПЦ: места захоронений могут быть только государственными или муниципальными.

Ранее музею предлагались помещения, куда он мог бы перенести экспозицию «Знаки памяти», однако они были непригодны: протекающий подвал на Миргородской улице, подвал в переулке Джамбула и здание на Московском проспекте, в котором расположены склад и шиномонтаж. При этом выселение экспозиции начали еще до того, как была найдена альтернативная площадка. Переносить культурное наследие пришлось на первый этаж, к гробницам. Как сообщили СМИ, затраты на данный переезд были компенсированы невыплатами премий сотрудникам музея.

Теперь же помещение нашлось: на Невском проспекте, 19. Как заявили в Смольном, данная площадка может положить начало библиотечно-музейному кластеру, так как по соседству расположен Центр искусства и музыки Библиотеки им. Маяковского.

Директор музея Владимир Тимофеев назвал новое помещение «приемлемым». «Невский, 19, — это не самое плохое место. Мы увидели помещение, но пока решения по экспозиции не приняты. Это в планах на ближайшее будущее»,— сообщил он. Отвечая на вопрос, серьезные ли неудобства принесла история с переездом, он сказал, что «все всё понимают». Комментировать свое отношение к имущественным притязаниям РПЦ в лавре господин Тимофеев не стал.

Лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Петербурга Борис Вишневский считает, что переезд музея не нужен. «Чтобы все перевезти, что-то придется просто выламывать из стен. Я считаю, что экспозицию нужно было оставить — у РПЦ помещений более чем достаточно. Эта организация не самая нищая у нас в стране. К сожалению, подобные ситуации происходят из-за того, что власть и церковь слились в единой симфонии. Последняя призывает паству к лояльности, а за это получает различные блага»,— считает депутат.

Олег Дилимбетов