НПФ насытились риском

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) продолжают тренд на выход из инвестиций в акции. Они распродают крупные пакеты долевых инструментов, которые покупались в предыдущие годы, до санации ЦБ ряда частных банков. Это сказывается на агрегированном портфеле вложений пенсионных накоплений частных фондов, в котором за счет уменьшения вложений в рисковые инструменты станут преобладать консервативные инвестиции в облигации с высоким кредитным качеством, полагают эксперты.

НПФ «Будущее», входящий в периметр группы компаний (ГК) «Регион», сократил свои вложения в акции «М.Видео» (мажоритарным акционером которой является Михаил Гуцериев) до 4,9%, следует из раскрытия ритейлера. В середине января доля фонда составляла 7,7%, на другие НПФ, входящие в пенсионный дивизион «Региона», приходилось еще 1,5% акций «М.Видео». Изменилась ли доля этих фондов, в ГК не ответили.

192,5 миллиарда рублей составляли вложения пенсионных фондов в акции на конец первого квартала 2019 года

Сократил вложения в эти акции НПФ «Сафмар», входящий в холдинг господина Гуцериева «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ). В марте доля этого фонда в капитале ритейлера составляла 10%, однако к июлю она сократилась до 4,8%, свидетельствуют данные СФИ. Весной вложения в эти бумаги в фонде объясняли «ростом в секторе розничной торговли электроникой», «устойчивыми финансовыми показателями» ритейлера, а также «хорошим потенциалом роста» стоимости акций. «Мы никогда не исключали возможности продажи бумаг при благоприятной для фондов ситуации на рынке — точно так же, как и возможностей приобретения»,— заявили вчера “Ъ” в НПФ «Сафмар».

При этом с весны по начало августа на Московской бирже акции подорожали менее 5%, оставаясь в основном вблизи отметки 425 руб. В это же время индекс Московской биржи поднимался на 11%, хотя по итогам периода вырос всего на 6%. Не исключено, что рост сдерживался именно крупными продажами акций. Только весной-летом частные фонды избавились от акций ритейлера как минимум на 6 млрд руб.

Владельцами крупных пакетов акций «М.Видео» НПФ «Сафмар» и «Доверие» (объединены в этом году на базе НПФ «Сафмар»), а также фонды, ныне входящие в пенсионный дивизион «Региона», а в прошлом объединенные в финансовую группу (ФГ) «Будущее» Бориса Минца, стали летом 2017 года. Ранее эти НПФ были замечены в инвестировании пенсионных накоплений в одни и те же активы (см. “Ъ” от 18 июня 2018 года).

Помимо акций «М.Видео» фонды, входящие в пенсионную группу «Региона», продали акции Объединенной вагонной компании почти на 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 августа). В начале июля источник “Ъ”, близкий к НПФ «Сафмар», утверждал, что этот фонд избавился почти от всех акций ВТБ, которые, как указывали ранее собеседники “Ъ”, составляли 3% от аккумулированных этим фондом пенсионных накоплений. И фонды планируют сокращать инвестиции в крупные пакеты акций, сделанные прошлыми владельцами и менеджментом НПФ. «Инвестиционная политика фондов, утвержденная новым акционером, предусматривает сокращение доли рисковых активов, к которым, в частности, относятся акции»,— заявил представитель пенсионного дивизиона ГК «Регион». На конец второго квартала 2019 года суммарные вложения в акции НПФ «Сафмар», «Будущее», «Телеком-союз», «Социальное развитие» и «Образование» составляли чуть более 81 млрд руб.

«С 2017 года изменилось отношение фондов к риску: во-первых, фонды обожглись на агрессивных стратегиях и теперь перекладываются в более консервативные инструменты, во-вторых, изменилась система вознаграждения — после введения management fee у фондов нет экономической необходимости обгонять консервативный индекс»,— говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. Руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева видит причину сокращения вложений в акции новыми собственниками и менеджментом ряда фондов прежде всего в расчистке балансов НПФ. «Уходя от вложений, сделанных в рамках предыдущих стратегий, фонды с большой долей вероятности будут перекладываться в консервативные инструменты: госдолг и облигации с высоким кредитным качеством»,— предполагает эксперт.

Илья Усов