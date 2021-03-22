«Магнит» тянет гвозди на себя

Свободные ниши на российском рынке товаров для дома и ремонта с оборотом 1,7 трлн руб. в год привлекают крупнейших ритейлеров. Так, вторая по обороту российская розничная сеть «Магнит» может начать открывать в этом сегменте магазины «Магнит Мастер». Это позволит ритейлеру увеличить долю в расходах покупателей и предложить проект на стыке Leroy Merlin и «Мосхозторга».

Операционная компания сети «Магнит» «Тандер» в марте подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер», следует из «СПАРК-Интерфакс». Графическое изображение включает символ молотка. Рисунок выполнен в корпоративном стиле «Магнита», по аналогии с обозначениями других форматов — «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека». Собеседник “Ъ”, работающий с розничными сетями, подтвердил, что «Магнит» планирует выход в сегмент товаров для дома и ремонта. Он не привел подробности. В «Магните» лишь заявили, что постоянно смотрят на различные ниши на розничном рынке и не исключают в будущем эксперименты с новыми форматами. По итогам 2020 года Infoline оценивала объем всего российского рынка DIY в 1,7 трлн руб.

На конец 2020 года «Магнит» управлял 21,5 тыс. магазинов в России, включая 14,9 тыс. объектов в формате «у дома». Выручка сети в 2020 году выросла на 13,5%, до 1,55 трлн руб., EBITDA — на 31,6%, до 109,41 млрд руб., чистая прибыль — на 120,8%, до 37,78 млрд руб., год к году. Крупнейшие акционеры — ВТБ и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает создание сети магазинов товаров для дома наиболее логичным шагом для «Магнита» с учетом текущего портфеля розничных активов. По его словам, этот сегмент все еще слабо консолидирован и компания в короткие сроки может стать здесь основным игроком, как, например, это случилось на рынке продажи парфюмерии. «Магнит Косметик» в 2018 году удалось обойти многолетнего лидера сегмента «Л’Этуаль», напоминает эксперт. По словам господина Бурмистрова, размещая точки «Магнит Мастер» рядом с другими своими магазинами, сеть могла бы эффективнее использовать трафик и увеличить долю в расходах покупателей.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что ключевые игроки DIY-рынка развивают гипермаркеты площадью до 15 тыс. кв. м и большего предложения в этом формате российский рынок не требует. Но до сих пор нет простого и понятного продукта, где сочетался бы формат Leroy Merlin и «Мосхозторга», добавляет директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. По оценкам госпожи Болотовой, «Магнит Мастер» с ассортиментом из инструментов, расходных материалов и т. п. может развиваться на площади 300–500 кв. м. В своей презентации «Магнит» оценивал затраты на открытие «Магнит Косметик» в 26 тыс. руб. за 1 кв. м полезной площади. Исходя из этих цифр, стоимость запуска одной точки «Магнит Мастер» площадью 300–500 кв. м можно оценить до 7,8–13 млн руб.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что магазины товаров для дома и ремонта обеспечат более высокий возврат на инвестиции, чем продуктовые точки, так как их открытие обойдется дешевле. По его словам, новый формат будет ориентироваться на основную аудиторию «Магнита», к нему подойдет общая программа лояльности сети, но могут потребоваться отдельные маркетинговые решения.

«Магнит» в последние годы достаточно активно тестирует новые проекты. Так, в 2019 году сеть запустила точки с фокусом на алкогольную продукцию «Магнит вечерний», в 2020 году — жесткие дискаунтеры «Моя цена», а в начале этого года объявила о пилотировании формата киосков «Магнит Go». По словам господина Ибрагимова, после того как менеджмент «Магнита» стал показывать хорошие результаты основного бизнеса, инвесторы позитивно смотрят на эксперименты сети в новых форматах.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев