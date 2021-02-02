Leroy Merlin дал малый назад

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin отказался от развития небольших магазинов в пределах МКАД: существующие точки будут закрыты до конца этого года. В компании планируют сосредоточиться на b2b-сегменте и развитии онлайн-торговли. Эксперты считают, что малый формат не оправдал ожидания компании по товарообороту, а сложности с логистикой и доставкой генерировали негативную реакцию потребителей.

Leroy Merlin решил закрыть все магазины малого формата, запущенные в пределах МКАД, сообщили два источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. По словам одного из них, компания уже направила уведомления о расторжении договоров аренды владельцам помещений. В Leroy Merlin заявили “Ъ”, что приостановили развитие малых форматов, а три запущенных за время эксперимента точки будут закрыты в течение этого года. Компания планирует сосредоточиться на развитии онлайн-коммерции и работе с профессиональными клиентами, уточняет представитель сети.

Тестировать малый формат Leroy Merlin начал в 2018 году. Тогда сообщалось, что DIY-ритейлер откроет до трех площадок площадью 1,5–2 тыс. кв. м в Москве в пределах МКАД. Планировалось, что точки будут располагаться в районах с хорошей транспортной доступностью, недалеко от метро и с высокой плотностью жилой застройки. Ассортимент пилотируемых магазинов формировался с акцентом на товары для дома и дизайн интерьера.

Подобные планы были и у конкурентов Leroy Merlin. Так, сеть OBI собиралась открывать точки pop-up площадью около 150 кв. м каждая на территории жилых комплексов в Москве. В конечном итоге сеть отказалась от развития проекта, знает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. Представитель OBI отказался от комментариев. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напоминает, что небольшие дизайн-студии запускала IKEA, но приостановила проект в пользу городских гипермаркетов. Сеть Hoff открывала магазины Hoff Mini, но те оказались менее эффективными, чем основной формат, продолжает он. Совладелец Hoff Михаил Кучмент говорит, что компания сегодня развивает Hoff Home и формат компактных гипермаркетов площадью от 3 тыс. кв. м, которые актуальны для средних и малых городов России, в городах-миллионниках сеть открывает привычные гипермаркеты. В IKEA отказались от комментариев.

Отказ от малых торговых точек в сегменте может происходить из-за спровоцировавшей рост онлайн-торговли пандемии, полагает аналитик департамента торговой недвижимости Accent Capital Анастасия Костомахина. Доля базовой арендной ставки в товарообороте небольшой точки часто превышала 40%, добавляет госпожа Малахатько, вместе с тем сети испытывали сложности с логистикой и доставкой товаров, что вызывало у клиентов магазина негативную реакцию. Михаил Бурмистров добавляет, что пандемия COVID-19 не только привела к переходу потребителя в онлайн, но и вызвала падение трафика в торговых центрах в 2020 году на 20–30% год к году, сделав небольшие магазины сегмента DIY & Household в принципе невостребованными.

Господин Кучмент тем не менее считает, что потенциал у компактного формата на рынке есть. По его словам, специфика сегмента предполагает важность клиентского опыта: возможности посмотреть на товар перед покупкой и проконсультироваться со специалистами, а небольшой формат в том числе служит для привлечения новых покупателей, которые впоследствии приходят либо в большие гипермаркеты, либо в интернет-магазин.

Несмотря на кризис из-за пандемии COVID-19, крупные сети товаров для дома и ремонта увеличили продажи по итогам 2020 года. Оборот некоторых игроков вырос более чем на 20% за счет спроса со стороны покупателей, которые в условиях ограничений на путешествия и развлечения занялись обустройством жилья (см. “Ъ” от 16 января). По оценкам Infoline, весь DIY-рынок в РФ в 2020 году сократился на 3–4%, до 1,7 трлн руб.

Никита Щуренков