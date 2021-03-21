Членство Белозерцева в «Единой России» приостановят в ближайшее время

«Единая Россия» в ближайшее время приостановит членство задержанного за взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Вопрос об исключении будет зависеть от решения суда, заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

«В партии ЕР предусмотрена четкая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда. В ближайшее время решением регионального политсовета членство в партии губернатора Пензенской области будет приостановлено»,— сказал Евгений Ревенко (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что если Иван Белозерцев будет оправдан, то его членство могут восстановить, в противном случае его исключат из партии. «Данная норма действует для всех без исключения, неприкасаемых нет. Членство в парии "Единая Россия" и наличие партийного билета — это дополнительная ответственность, индульгенции ни для кого нет. Неприкасаемых нет»,— добавил он.

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Напомним, Иван Белозерцев задержан за получение взяток на общую сумму 31 млн руб. за лоббирование интересов фармпроизводителей. По данным “Ъ”, незаконные вознаграждения главе области доставлял водитель полпредства Пензы в Москве. Среди взяткодателей оказался экс-сенатор Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк».

Подробности — в материале “Ъ” «Пензенскому губернатору завозили взятки».