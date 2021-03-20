Отложенный пуск «Союза» состоится 22 марта

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур состоится в понедельник, 22 марта, сообщил «Роскосмос». Пуск должен был пройти сегодня, 20 марта, но был отложен после выявления в ракете технической неисправности.

«На космодроме Байконур 20 марта 2021 года состоялось заседание комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты <...> "Союз-2.1а" после выявленной сегодня утром технической неисправности. <...> Члены Госкомиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года»,— говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Пуск ракеты был отложен за 38 минут до старта. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что решение о переносе пуска было принято после скачка напряжения.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» — первый коммерческий пуск входящей в «Роскосмос» компании «Главкосмос пусковые услуги». Ракета должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников, в том числе космические аппараты Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и Германии.