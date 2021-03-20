Пуск ракеты «Союз» с Байконура отложен из-за скачка напряжения

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна была стартовать с космодрома Байконур 20 марта, перенесен на резервную дату, сообщила госкорпорация «Роскосмос». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сказал «РИА Новости», что решение о переносе было принято после скачка напряжения.

«Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"… перенесен на резервную дату. О времени старта будет сообщено дополнительно»,— указано на сайте «Роскосмоса». Господин Рогозин уточнил, что речь идет о воскресенье. По его словам, перед пуском был «зафиксирован скачок напряжения, решили не рисковать».

Пуск ракеты «Союз-2.1а» — первый коммерческий пуск входящей в «Роскосмос» компании «Главкосмос пусковые услуги». Ракета должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников, в частности космические аппараты Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и Германии.

Отметим, что ракета, на которой сегодня планировалось отправить аппараты в космос, была первой ракетой «Роскосмоса», окрашенной в нетипичный для ракет «Союз-2» бело-синий цвет. Госкорпорация заявляла, что новый дизайн был вдохновлен окраской прототипа ракеты-носителя «Восток». Предполагается, что и в других пусках 2021 года будут участвовать ракеты в этой цветовой гамме.