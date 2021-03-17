Тяжело в бою, легко в учении

Через пять месяцев после окончания войны в Нагорном Карабахе военные Армении и Азербайджана одновременно начали масштабные учения. При этом в секрете держатся даже места их проведения: армянская сторона не говорит об этом ничего, а азербайджанская — лишь то, что это «горно-лесистая местность со сложным рельефом». Зато цель маневров, по словам собеседников “Ъ” в обеих странах, предельно ясна. В Баку хотят отработать отражение диверсий, которые выглядят весьма возможными после инцидента под Гадрутом. А в Ереване — продемонстрировать, что армия сохраняет боеспособность, несмотря на перестановки в командовании.

Военные учения в Азербайджане и Армении начались с разницей в один день — 15 и 16 марта соответственно. Первые продлятся до 18-го числа, вторые — до 20-го. Масштаб учений можно назвать сопоставимым. Сообщается, что в Азербайджане в них в общей сложности примут участие до 10 тыс. военнослужащих, а также «около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения». В Армении в учениях участвуют «около 7,5 тыс. военнослужащих, около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО и авиация».

Примечательно, но как в Армении, так и в Азербайджане министерства обороны категорически отказывались рассказывать о месте проведения учений.

Как ни странно, утечек тоже не было — хотя во время прошлогодней войны новость о взятии Шуши азербайджанскими войсками распространилась по соцсетям за сутки до официального объявления. В итоге журналистам приходилось довольствоваться лишь скудными сообщениями пресс-служб. «На учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание уделяется управлению войсками, приведению их в состояние боевой готовности и перегруппировке»,— говорилось в пресс-релизе азербайджанских военных. Сообщалось также, что будут отработаны навыки проведения разведки с помощью беспилотников и «задачи по борьбе с террористическими отрядами».

Районов с «горно-лесистой местностью» в Азербайджане не так много. Это либо горный хребет вдоль российской границы, на котором расположены города Шемаха, Габала и Шеки, либо узкая полоска вдоль границы с Арменией (Товузский, Газахский, Шамкирский и Дашкесанский районы), либо оказавшиеся под контролем Баку территории Нагорного Карабаха. «Мы достаточно подробно информируем общественность о продолжающихся учениях,— сказал “Ъ” начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.— Пока предоставить какую-либо другую информацию, к сожалению, не имею возможности».

На уточняющий вопрос, умышленно ли власти не раскрывают место учений, он ответил по-военному: «Так точно».

Не говорят о месте проведении учений и в Армении — в Минобороны и Генштабе республики на звонки “Ъ” просто не ответили. Вместе с тем 16 марта весь день было слышно, как над Ереваном летают самолеты.

В Москве на синхронные учения Армении и Азербайджана отреагировали спокойно. «По имеющимся у нас данным, упомянутые учения носят плановый характер, направлены на совершенствование боевой подготовки войск и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе»,— заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, когда ее спросили о маневрах азербайджанской армии.

При этом, судя по всему, первоначально маневры решил провести Азербайджан, а Армения лишь пытается не отставать.

Именно такую точку зрения выразили собеседники “Ъ” в Баку и Ереване. «Эти учения заточены на отработку антитеррористических операций в зоне прежних боевых действий,— заявил “Ъ” руководитель азербайджанского клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.— Логика понятна — еще велика вероятность дестабилизации обстановки из-за деятельности отдельных групп, которые могут просочиться через линию разграничения и вести партизанскую войну. Такая попытка была сделана после войны в декабре 2020 года (в районе Гадрута, где были задержаны десятки армянских военных.— “Ъ”). Учения проводятся для того, чтобы деструктивные силы не могли даже подумать о повторении подобной операции».

«Важен сам факт, что это первые послевоенные учения и они проходят параллельно с крупными учениями вооруженных сил Азербайджана,— заявил “Ъ”, в свою очередь, армянский военный эксперт Давид Арутюнов.— Можно предположить, что это реакция на них, сигнал обществу, что азербайджанских учений не стоит бояться. Кроме того, учения можно рассмотреть также в контексте заявлений военных властей о восстановлении потенциала армии».

Напомним, что в настоящее время в армянской армии происходят достаточно болезненные перестановки: предыдущий глава Генштаба страны Оник Гаспарян был отправлен в отставку за критику премьера Никола Пашиняна, и его место занял временный руководитель — Степан Галстян.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван