Для «хрущевок» наступила оттепель

По итогам прошлого года в Екатеринбурге вырос спрос на квартиры в пятиэтажных домах, построенных в 60–70 годы прошлого века. По данным «Авито Недвижимость», рост интереса к такому жилью обусловлен более низкими ценами, чем в среднем по рынку, а также предполагаемым улучшением жилищных условий в будущем благодаря программе реновации. Уральские эксперты рынка недвижимости подтверждают сохраняющийся спрос покупателей на вторичное жилье, но не связывают его с принятой программой комплексного развития территорий (КРТ).



По итогам февраля 2021 года в Екатеринбурге на 35% вырос интерес к приобретению вторичного жилья в пятиэтажных домах, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». Средняя стоимость такого жилья составляет 73 тыс. руб. за кв.м, что на 11% выше, чем годом ранее.

Всего на квартиры в пятиэтажках пришлось 28% всего спроса на рынке вторичного жилья Екатеринбурга. Как объясняют в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость», популярность во многом обусловлена наиболее низкими ценами в сегменте, чем в среднем по рынку, а также предполагаемым улучшением жилищных условий в будущем благодаря программе реновации, под которую могут попадать «хрущевки». Доля пятиэтажных домов от всего предложения квартир в Екатеринбурге на вторичном рынке составила 22% по итогам аналогичного периода. Отметим, что в целом по России с начала 2021 года, зафиксирован рост спроса на вторичное жилье в пятиэтажках на 4%.

«Несмотря на некоторое скептическое отношение к “хрущевкам”, такие кварталы обычно обладают удачной планировкой и сложившейся инфраструктурой. При этом немаловажным фактором является и то, что их строительство осуществлялось с соблюдением всех норм озеленения и уровня освещенности жилых помещений, что не всегда характеризует современные высотки. Кроме того, в регионах панельная пятиэтажка нередко превосходит по качеству иные постройки, например, деревянные»,— рассказал руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.

Он также отмечает, что многие «хрущевки» не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к жилой недвижимости, а ветхие коммуникации не подлежат капитальному ремонту. «Есть все основания полагать, что все это будет несколько сдерживать покупательскую активность на региональных рынках. В то же время точечное оживление в этом сегменте в ряде городов очень даже вероятно после недавнего принятия закона о КРТ»,— добавил господин Закирьянов.

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков считает, что КРТ в ближайшее время не окажет влияния на сегмент пятиэтажных домов: «Реновация в регионах пойдет точно не по пути сноса “хрущевок”, до них руки в ближайшее время не дойдут». Как ранее заявляли региональный власти пилотными проектами станут ветхие двухэтажные дома и бараки.

В то же время он считает, что интерес к советским пятиэтажкам в Екатеринбурге вырос из-за роста цен и на первичном рынке и на более современное жилье на вторичном рынке. «Покупатели вынуждены искать более бюджетные предложения и вынуждены присматриваться к квартирам в пятиэтажных домах»,— отметил он.

С наступлением пандемии предложения о продаже квартир на вторичном рынке обновлялись намного реже. Сейчас, по словам Михаила Хорькова, количество предложений постепенно растет, но темпы насыщения рынка остаются низкими.

«Ждем, что в течение весны рынок будет пополняться новыми квартирами более активно, предложение будет расти. Рынок должен стать более конкурентным. Ждем, что темпы роста цен будут постепенно снижаться. Пока квартир на рынке достаточно мало, ожидали, что процесс будет идти более инициативно»,— добавил руководитель аналитического отдела УПН.

О росте объема предложений на вторичном рынке говорит и руководитель аналитического отдела АН «Новосел» Сергей Меньшенин. Так, по его словам, за год объем сократился на 45%, при этом за последний месяц — февраль к январю — вторичный рынок показал небольшой рост объема предложений — на 3,5%. Также господин Меньшенин считает, что из-за скачка цен на рынке новостроек (более чем на 15%), часть спроса перераспределилась на вторичный рынок пятиэтажек.

Мария Игнатова