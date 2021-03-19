Украина ввела санкции против Януковича, Аксенова и Поклонской

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 24 человек. Среди них — экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров, глава Крыма Сергей Аксенов, глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения в действие.

«Если вы обратили внимание на мои ударения, часть из этих граждан, которые были гражданами Украины, 99% сейчас являются гражданами РФ»,— сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (цитата по УНИАН). По его словам, введен максимальный объем санкций, предусмотренный законодательством.

Господин Зеленский отметил, что санкции вводятся после соответствующих решений США и ЕС. Он считает это одновременно логичным и странным, потому что, по его мнению, Украина должна была сделать это раньше. «На заседании СНБО поддержано предложение кабинета министров и СБУ о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград»,— говорится в заявлении президента.

В январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу за подписание харьковских соглашений. В марте Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в госорганах страны, которые были привлечены к подготовке и ратификации харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму. В частности, обыски прошли в Верховной раде и ее комитетах, СНБО, МИД и правительстве.