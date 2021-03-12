На Украине возбудили дело за соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту подписания в 2010 году харьковских соглашений с Россией — о пребывании Черноморского флота в Крыму. Досудебное расследование ведется по статье о госизмене.

«Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года"»,— говорится в сообщении ведомства. Правоохранительные органы исследуют соблюдение регламента и процедур при голосовании Верховной рады за ратификацию соглашения.

В январе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу за подписание харьковских соглашений.

Харьковские соглашения были подписаны в апреле 2010 года. Они подразумевали пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью продления действия соглашения. В обмен на это Украина получила скидку на газ. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении их действия.

Подробнее об остановке действия соглашений — в материале “Ъ” «Харьковские соглашения больше не действуют».