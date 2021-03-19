«Северный поток-2» не дает покоя Белому дому

США вновь усилили давление на «Северный поток-2» — на фоне дипломатического скандала и приближения окончания работ Госдепартамент пригрозил новыми санкциями. В черный список могут попасть оператор проекта, швейцарская компания Nord Stream AG, и другие фирмы, работающие с судами-трубоукладчиками. США отслеживают информацию о них, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Администрация готова ввести ограничения, чтобы заблокировать строительство на финальном этапе, пишет Bloomberg.

Насколько реальны эти угрозы? На этот вопрос ответил ведущий эксперт Финансового университета Станислав Митрахович: «С точки зрения формулировок угроз ничего принципиально нового там нет. А с точки зрения контекста, в котором они звучат, да, изменения есть. С одной стороны, идет достройка “Северного потока-2” баржей “Фортуна”, значит, каким-то образом решены вопросы со страховщиками и сертификаторами этого судна, и значит, эти сертификаты приняты Данией, которая администрирует работы в своей исключительной экономической зоне. Трубы возятся судами снабжения, которые заходят в немецкий порт Мукран, значит он не подпал под санкции. И была информация, что суда заходят в пост Росток и там, по всей видимости, используются в качестве передаточного звена между бизнесами фонда земли Мекленбург-Передняя Померания, то есть немецкое правительство на региональном уровне тоже участвует в проекте. Это все работает. В этом смысле контекст другой.

То есть мы показали, по крайней мере, российская сторона и ее партнеры, что способны строить проект даже в условиях жесткого сопротивления со стороны американцев.

А с другой стороны, контекст заключается в том, что мы все слышали заявление Джо Байдена о Владимире Путине, идет дипломатический скандал, иными словами, ужесточается борьба за и против “Северного потока-2” по мере приближения к его завершению.

В то же время я думаю, что США, как и раньше, будут пытаться запугивать компании, которые поставляют какие-то услуги для проекта — транспортные, логистические, сертификационные, страховые, — будут пытаться выяснять, кто именно работает, например, в порту Росток, могут пытаться, действительно, кого-то вносить в те или иные санкционные списки. Опять кто-то может выйти из проекта, испугавшись американцев, но это в лучшем для американцев случае лишь задержит проект, а не убьет его полностью.

При этом самый жесткий вариант развития событий: если американцы решатся объявить России тотальную санкционную войну вроде того, что они делали по отношению к Ирану. Но опять же это маловероятно за счет того, что у России глобальные позиции в мире гораздо сильнее, чем у Ирана. Если говорить про санкции относительно страховщиков, сертификаторов, то практика показывает, что критическая масса не копится, потому что взамен тех компаний, которые вышли из проекта, появляются новые, просто о них подробно не заявляется, чтобы их не подставлять под санкции. Но если бы не было сертификаторов и страховщиков, то баржа “Фортуна” не могла бы вести работы последние недели. А раз Дания разрешила проводить работы в своей исключительной экономической зоне, если трубы укладываются, значит, вместо тех компаний, которые вышли из проекта, появились другие».

В Германии оценили готовность трубопровода в 98%. Баржа «Фортуна» должна завершить работы на датском участке к концу мая, а на немецком — к концу июня. Строительство вышло на финальную стадию, осталось проложить менее 150 км.

А заявления Госдепартамента адресованы не только участникам проекта «Северный поток-2» — это и ответ Конгрессу, который требует от чиновников жестких действий. Но те и сами понимают, что не в силах помешать строительству, уверен заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач: «Они прекрасно понимают: все предыдущие шаги, которые были сделаны, притормозили, но не остановили проект. Естественно, как только были подготовлены внутренние ресурсы для того, чтобы достроить поток, все возобновилось, уже второй месяц идет строительство, которое в ближайшее время еще ускорится. А поэтому надо: а) придумать, как сохранить лицо в этой ситуации и б) как выйти, может быть, с какими-то политическими дивидендами.

А самое главное, что любое применение инструментов ведет к усилению противоречий с Евросоюзом, который считает это вмешательством во внутренние дела.

И это, естественно, мешает той повестке, которая была заявлена администрацией Байдена, по перезагрузке трансатлантического сотрудничества».

Первые санкции против «Северного потока-2» США ввели еще в декабре 2019-го. По данным немецких СМИ, Германия пыталась отменить их в обмен на инвестиции, в частности, ФРГ была готова потратить €1 млрд на строительство терминалов для приема американского СПГ.

Еще один вариант Берлина — помощь Украине. По данным Handelsblatt, Германия готова модернизировать ее мощности по хранению и производству водорода — это условие для выполнения экологической программы Евросоюза.

Иван Корякин