«Нас ждет неспокойная весна»

«Нет у нас химоружия», — так Кремль ответил на требование Госдепа задекларировать и уничтожить «необъявленную программу» химического вооружения. В противном случае следует ждать нового пакета рестрикций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все эти заявления элементами программы сдерживания. Тем временем группа сенаторов США призвали президента Джо Байдена ввести новые меры против «Северного потока-2». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что очередной раунд санкционного давления становится неизбежным.

Очередные санкции обсудили буднично. МИД России сделал несколько дежурных заявлений о пагубности подобных действий. Обещал, как бы сохраняя интригу, что это будет некий оригинальный ответ. И на этом все. Сторонники Алексея Навального, с одной стороны, порадовались, что начали применяться так называемые персональные санкции, но с другой — понятно, что ждали большего.

Можно было бы сказать: «И на этом все». Однако эта фраза здесь абсолютно не месту. Все только начинается. Действительно суток не прошло, как Госдепартамент выступил с заявлением, о том, каким образом Москва может избежать новых санкций. Для этого следует задекларировать необъявленную программу химического оружия, в противном случае, — второй раунд рестрикций в связи с так называемым отравлением Алексея Навального практически неизбежен, поскольку действия России подпадают под закон США о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. А законы принято исполнять.

Ответ из Кремля пришел незамедлительно: «Нельзя ликвидировать то, чего нет. Нет у нас того, что вы ищете. Мы все уничтожили согласно международным соглашениям. А все эти обвинения — политика сдерживания, причем плохо закамуфлированная».

Говорить можно, что угодно, но, похоже, санкционный процесс становится необратимым.

Кроме так называемого химического досье, стоит ждать наказания за кибератаки, которые продолжаются, и в них опять видят российский след. И буквально из последнего: группа из 40 американских сенаторов призывает Белый дом ввести новые ограничительные меры против «Северного потока-2».

Ждали, что скажет Байден, — пожалуйста. Новая администрация заявила о себе. Никакой перезагрузки, дальнейшее сокращение сотрудничества, в том числе по линии кредитования. И, кроме того, Америка намерена развивать демократию по всему миру, в том числе и на постсоветском пространстве, и бороться с теми, кто пытается бросить вызов западным ценностям — Москва среди таковых.

Проблема в том, что не так страшны сами санкции, как их постоянное ожидание. А именно в такой «режим ожидания» мы сейчас и переходим. Они вроде как неопасные, но зато бесконечные. И могут по накопительной привести к неким последствиям.

Хотя российские власти демонстрируют невозмутимость. Мы лучше всех проходим коронакризис, и вообще возникла новая постпандемийная реальность.

Роль таких стран, как Россия, возрастает — хоть весь мир привьем нашей вакциной.

Что же дальше? Наверное, можно согласиться, что запас прочности у страны есть. Однако игра идет вдолгую, нет никаких ограничений по срокам. Поэтому вопрос в том, насколько этого запаса хватит. А произойти может что угодно — мы это видим на примере коронавируса.

А пока на первый план выходит ситуация на так называемом внешнем контуре. Очень неспокойно на Украине и в Белоруссии совсем ничего не решено. О Приднестровье не стоит забывать. Все эти вызовы — дело ближайшего времени. Так что очень может быть, что нас ждет неспокойная весна. Да и в целом о покое, видимо, придется забыть — теперь он только снится.