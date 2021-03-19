Украинских «маньяков» собирают по всей России

В Геленджике и Ярославле задержаны сторонники радикального сообщества «Маньяки. Культ убийц (М.К.У.)», которые нападали на бездомных и мигрантов. Однако их замыслы шли гораздо дальше — неонацисты готовили террористические акты в российских городах, сообщает ФСБ. Деятельность группировки, по информации ФСБ, направляется с территории Украины. В феврале троих «маньяков» задержали в Воронеже.

13 участников украинской праворадикальной группы «М.К.У.» задержаны в городе-курорте Геленджик Краснодарского края, еще один сторонник «М.К.У.» — в Ярославле, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Обыски и задержания прошли в рамках уголовного дела об организации и участии в деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ). По данным ЦОС ФСБ, молодежное неонацистское сообщество «М.К.У.» было создано в 2018 году гражданином Украины Егором Красновым.

Группировка «Маньяки. Культ убийц (М.К.У.)» строит свою деятельность на идеологии национального превосходства и ненависти к людям других национальностей, а также к тем, кто ведет антисоциальный образ жизни (бездомные, алкоголики, наркоманы). По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, сторонники сообщества «М.К.У.» в Геленджике в период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года избивали на улицах города бродяг и мигрантов, снимая все на камеру мобильного телефона и выкладывая записи в интернет. Кроме того, «маньяки» расклеивали на стенах домов в Геленджике стикеры с символикой своей организации и рисовали граффити с националистической тематикой. Дома у сторонников сообщества «М.К.У.» хранились ножи и кастеты, а также литература националистического содержания.

По данным СУ СКР, для подготовки к преступлениям экстремистской направленности «маньяки» проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием.

При этом активисты «М.К.У.» не собирались ограничиться нападениями на бродяг — российские спецслужбы утверждают, что неонацисты готовили серию терактов в регионах РФ. У ФСБ есть информация, что в 2020 году Егор Краснов в сети интернет призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности в РФ. По данным ЦОС ФСБ, члены «М.К.У.» из числа граждан России получали лично от Егора Краснова и других украинских неонацистов из Харькова и Киева инструкции по подготовке террористических актов и массовых убийств.

ЦОС ФСБ сообщил, что задержанные в Геленджике сторонники «М.К.У.» признают свою вину.

В феврале этого года правоохранительные органы сообщили о задержании троих жителей Воронежа, которых также подозревают в причастности к группировке «маньяков». Примечательно, что информационные ресурсы Украины оценили данные о связи «М.К.У.» с украинскими радикалами как недостоверные, в результате ряд текстов российских СМИ на эту тему был заблокирован в сети Facebook.

Анна Перова, Краснодар