Под Екатеринбургом построят дорогу, соединяющую ЕКАД и Челябинский тракт

Департамент государственных закупок Свердловской области объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий и подготовку проекта строительства дороги, которая соединит Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу (ЕКАД) и Челябинский тракт. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта составила почти 40 млн руб.

Согласно информации о закупке, будет построен подъезд к транспортно-логистическому центру (ТЛЦ) Большое Седельниково от 81 км ЕКАД. Работы проведут в два этапа: строительство дороги от 81 км ЕКАД до села Большое Седельниково, строительство дороги от Большого Седельниково до подъезда к Екатеринбургу по трассе М-5 «Урал». Завершить работы планируют к концу января 2023 года.

Напомним, в апреле 2020 года губернатор Евгений Куйвашев попросил президента Владимира Путина выделить дополнительно более 2,1 млрд руб. для ускорения темпов реализации проекта ЕКАД. В начале июля правительство России поручило выделить 2 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. направят на строительство третьего комплекса ЕКАД, еще 900 тыс. руб. — на реконструкцию участка Семь Ключей — Большой Исток. Общая протяженность третьего пускового комплекса ЕКАД составит 11,5 км. В феврале стало известно, что до 2023 года Свердловская область дополнительно получит 9 млрд руб. на строительство третьего пускового комплекса ЕКАД и реконструкцию одного из участков дороги.

Михаил Мананников