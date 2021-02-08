Свердловская область получит дополнительно 9 млрд рублей на строительство ЕКАД

До 2023 года Свердловская область дополнительно получит 9 млрд руб. на строительство третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и реконструкцию одного из участков дороги, сообщил департамент информационной политики региона.

Средства выделят из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». По данным департамента, в 2021 году регион получит 2 млрд руб., в 2022 году — 3,9 млрд руб., в 2023 году — 3,1 млрд руб. Сейчас свердловские власти готовят изменения в региональную госпрограмму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» и заключают дополнительные соглашения с подрядчиками.

Планируется, что на выделенные деньги к концу 2022 года завершат реконструкцию участка дороги Семь ключей — Большой Исток, строительство третьего пускового комплекса завершится в начале 2023 года. Часть средств будет направлена на устройство дополнительных полос движения и съездов в районе южного кольца ЕКАД.

Напомним, в апреле 2020 года губернатор Евгений Куйвашев попросил президента Владимира Путина выделить дополнительно более 2,1 млрд руб. для ускорения темпов реализации проекта ЕКАД. В начале июля правительство России поручило выделить 2 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. будет направлен на строительство третьего комплекса ЕКАД, еще 900 тыс. руб. — на реконструкцию участка Семь Ключей — Большой Исток. Общая протяженность третьего пускового комплекса ЕКАД составит 11,5 км.

Михаил Мананников