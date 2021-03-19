Еврокомиссия констатировала начало третьей волны коронавируса

В Европу пришла третья волна пандемии коронавируса, заявил официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. В этой связи ЕК видит необходимость ускорить вакцинацию, добавила она.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения»,— сказала госпожа Спинант на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС).

В Европе все больше стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости. Ситуацию осложняет отказ части европейских стран возобновить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за сообщений о риске образования тромбов у привитых. От применения вакцины отказались около 20 стран. Консенсуса по поводу того, имеется ли связь вакцинации с тромбозом, нет. Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств и Британский медицинский регулятор заявляют, что не нашли взаимосвязи.

О решениях насчет использования вакцин — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».