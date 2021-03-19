ESET предупредил о трояне под видом Android-версии соцсети Clubhouse

Под видом еще не существующей Android-версии социальной сети Clubhouse в интернете распространяется троян, заявил разработчик антивирусного программного обеспечения ESET. Сайт выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse, но как только пользователь нажимает «Загрузить с Google Play», приложение автоматически загружается на устройство пользователя, тогда как легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play», объясняет исследователь компании ESEТ Лукаш Стефанко.

Троян может похищать данные для входа в разные онлайн-сервисы, например Twitter, WhatsApp, Facebook, Outlook, отмечают в компании. После загрузки он использует атаку с наложением вредоносных окон: при запуске приложения отображается окно для входа в систему, идентичное настоящей программе, однако данные передаются киберпреступникам.

О том, как популярность социальной сети Clubhouse в России спровоцировала рост мошенничеств, читайте в материале “Ъ” «Только для фейков клуба».

Юлия Степанова