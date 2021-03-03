Алтайское «Яблоко» докатилось до коалиции

Отделение «Яблока» в Алтайском крае заявило о создании демократической коалиции для выдвижения оппозиционных политиков в краевое законодательное собрание. «Яблочники» рассчитывают, что до половины мест в списке их кандидатов на осенних выборах займут сотрудники штаба Алексея Навального, активисты движения «Весна», члены ПАРНАС, общественники и другие внесистемные оппозиционеры. В федеральном руководстве «Яблока» знают об алтайской инициативе, но одобрения ей пока не давали. Хотя партия испытывает кадровый голод, подобные союзы вряд ли будут частым явлением в регионах, полагают эксперты.

Алтайские «яблочники» рассчитывают создать демократическую коалицию из 70 человек, рассказал “Ъ” председатель краевого отделения партии Александр Гончаренко. Это позволит выставить не меньше двух кандидатов в каждой территориальной группе на выборах в краевое заксобрание. Сейчас отделение ведет переговоры со штабом Алексея Навального, движением «Весна», ПАРНАС, краевым союзом общественных организаций и другими оппозиционерами. Выдвижение от «Яблока» избавит их от необходимости собирать подписи, поскольку на предыдущих выборах в краевой парламент в 2016 году эта партия получила более 3% голосов.

«Претендентов будем выбирать исходя из медийности, общественной активности и количества средств, которое готов вложить кандидат,— пояснил господин Гончаренко.— Если человека судят или судили по политической статье, мы также готовы вести с ним переговоры, в остальных случаях (при наличии судимости.— “Ъ”) — нет». По его словам, привлеченные оппозиционеры должны составить не менее половины списка кандидатов, который будет окончательно сформирован к июню.

Выборы в краевое заксобрание пройдут одновременно с выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Сейчас «Единая Россия» контролирует 44 места, ЛДПР — девять, КПРФ — восемь, «Справедливая Россия» — шесть, а еще один депутат является независимым. «Мы хотим, чтобы в парламенте появилась новая независимая фракция. Сейчас там такой нет, все поддерживают решения действующей власти»,— отметил Александр Гончаренко.

Впрочем, не все местные оппозиционеры пока готовы дать ответ, пойдут ли они на союз с «яблочниками». «Округа на парламентских выборах большие, поэтому нам нужно оценить свои силы, сможем ли мы предоставить кандидатов»,— сказал “Ъ” глава штаба Алексея Навального Вадим Останин. «Это довольно щекотливый вопрос»,— заявил председатель отделения ПАРНАС Сергей Ковалев. И только руководитель краевого отделения «Весны» Артем Скультецкий сообщил “Ъ”, что его активисты «разделяют ценности и установки "Яблока" и готовы выставить двух-трех сильных кандидатов».

Представители парламентских партий сомневаются, что кандидаты от демкоалиции вообще сумеют пройти регистрацию. «Если партия власти будет использовать административный ресурс, то оппозиционеры не дойдут и до начала предвыборной гонки»,— считает депутат заксобрания от КПРФ Вероника Лапина. «Думаю, что они сами понимают, что не смогут пройти в парламент»,— предполагает руководитель исполкома краевого отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Федеральному руководству «Яблока» известно об инициативе алтайского отделения, но она пока не согласована, сказал “Ъ” зампредседателя партии Иван Большаков. Напомним, что на последнем заседании политкомитета «Яблока» были приняты обновленные принципы коалиционной политики, которые предполагают согласование местных альянсов с федеральными руководящими органами. «Как только алтайское отделение полностью подготовит инициативу, мы ее рассмотрим»,— пообещал господин Большаков. По его словам, подобные идеи обсуждаются в Иркутске, Челябинске и Екатеринбурге, где партия будет придерживаться старых принципов коалиционной политики, которые «не предполагают союзов с существующими парламентскими партиями, националистами, сталинистами и другими радикалами». «При выдвижении других политиков от нашей партии мы будем исходить из поддержки ими положений меморандума и оценки их политических позиций и репутации»,— добавил политик.

Стоит отметить, что «яблочники» не исключают создания демкоалиции и в других регионах, где в сентябре пройдут выборы в региональные заксобрания, например, в Приморском крае. А в Свердловской области такой союз был создан еще в прошлом году, напомнил “Ъ” председатель местного «Яблока» Максим Петлин: на тот момент в него вошли 19 организаций, в том числе штаб Алексея Навального, ПАРНАС и «Открытая Россия».

Создание демократической коалиции должно компенсировать кадровый дефицит в рядах «Яблока», полагает политолог Константин Лукин. Такой альянс поможет алтайскому краевому отделению создать «информационное присутствие», добавляет политолог Сергей Асеев: «Но практика показывает, что чаще всего такие коалиции распадаются из-за нежелания участников договариваться». По мнению политолога Константина Калачева, союз «яблочников» с внесистемной оппозицией в Алтайском крае может стать исключением, но не правилом: «Центральное руководство "Яблока" приветствовать такие коалиции точно не будет». Эксперт считает, что партия хочет быть «полусистемной оппозицией», и нашумевшая статья ее основателя Григория Явлинского против Алексея Навального — тому подтверждение.

Юлия Сасевич, Новосибирск; Андрей Прах, Кира Дюрягина; Алексей Чернышев, Владивосток; Анастасия Реутова, Екатеринбург