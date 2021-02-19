Банковский капитал ждет высвобождения

Банк России видит больше проблем в продлении послаблений в банковском регулировании, введенных в период пандемии коронавируса, нежели в выходе из них. В качестве последней «антипандемической» помощи ЦБ разрешит банкам распустить ранее сформированные запасы капитала по необеспеченным ссудам более чем на 100 млрд руб. Это логично, считают эксперты, ведь рост розничного кредитования по итогам прошедшего года был крайне скромным, в отличие от предыдущих лет. Высвобождение капитала позволит ЦБ простимулировать развитие кредитования, в целом по системе это может дать рост активов минимум на 1 трлн руб.

Банки готовы к выходу из временных послаблений, которые регулятор вводил на фоне пандемии в 2020 году, уверены в ЦБ. Речь идет о послаблениях по реструктурированным кредитам, которые будут завершены в обозначенный ранее срок — 1 июля. В четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина недвусмысленно дала понять, что выход из послаблений предпочтительнее, чем задержка: «Мы видим больше проблем от того, что послабления будут продлены, чем от того, что мы из них выйдем». Поскольку это грозит скрытыми рисками, подчеркнула она.

И все же «отголоски коронавируса» будут влиять на банки, а потому, чтобы банки могли продолжать кредитование, ЦБ собирается с 1 июля частично распустить буфер по необеспеченным кредитам, объявила глава ЦБ.

Это позволит банкам снизить нагрузку на капитал и отчасти компенсировать признание убытков по кредитным потерям. Восстанавливать распущенные по прежним выданным потребительским кредитам буферы не придется, поскольку мера бессрочная, заверили в ЦБ. По предварительной оценке регулятора, сейчас буферы по всей системе банки могут распустить в эквиваленте капитала более чем на 100 млрд руб., однако точный объем будет определен позднее — после оценки кредитных потерь.

Для охлаждения рынка потребительского кредитования, темпы роста которого в 2019 году по сравнению с 2018-м составляли более 25%, ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам, именно о высвобождении этого буфера капитала идет речь. Летом 2020 года Банк России уже снижал такие надбавки, что позволило высвободить капитал на 168 млрд руб.

Банкиры уже начали планировать, куда будут направлены средства, высвобождаемые после послабления ЦБ. Так, в ВТБ “Ъ” сообщили, что средства будут направлены на увеличение объемов кредитных продуктов. В Альфа-банке указали, что дополнительное снижение нагрузки позволит высвободить капитал для дальнейшего наращивания кредитования. «Эта мера одновременно отменяет пандемические послабления, но поддерживает кредитование, распуская буфер, который создавался в период нагрева рынка»,— поясняет руководитель управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб. «При этом отмена буфера нивелирует возникающую нагрузку от отмены послаблений и стимулирует кредитование в банковской системе в целом»,— подчеркивает он. Росбанк оценивает позитивный эффект на норматив достаточности капитала (Н1) +0,6%.

В данном случае фактически речь идет о снижении риск-весов по необеспеченным потребительским кредитам, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

В теории роспуск буферов должен повысить привлекательность необеспеченной розницы в глазах банков и «поддержать их аппетит к кредитованию населения», отмечает он. Таким образом, за счет снижения нагрузки на регулятивный капитал эта мера может повлиять на рост розничного кредитования. «Исходя из нормативов достаточности капитала, 100 млрд руб. высвобождаемого капитала может дать рост активов в 1 трлн руб.»,— оценивает эксперт

Львиная доля высвобождения капитала в эквиваленте свыше 100 млрд руб. придется на 10–15 крупнейших банков, а также на банки-монолайнеры в сегменте необеспеченного розничного кредитования, которым зачастую не хватает капитала из-за регуляторных ограничений, говорит “Ъ” директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. Такие меры со стороны ЦБ объясняются тем, что рост необеспеченного розничного портфеля по итогам 2020 года был относительно скромным — менее 10%, и большую часть роста розницы сформировала ипотека.

Тем не менее, как банки будут распоряжаться высвобожденным капиталом, будет зависеть от каждого в отдельности, не факт, что он пойдет на рост кредитования экономики.

«Высвобожденным капиталом банки могут частично покрыть убытки по проблемным активам, досоздать резервы по кредитам, в отношении которых скоро перестанут действовать регуляторные смягчения, введенные в 2020 году, разгрузить нормативы (достаточности капитала.— “Ъ”)»,— объясняет господин Вороненко.

Ольга Шерункова