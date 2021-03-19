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В Петербург прибыла новая партия вакцины «Спутник V»

В Санкт-Петербург прибыла новая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». В настоящий момент она находится на Центральной фармацевтической базе.

Об этом сообщила пресс-служба городского правительства. «Очередная партия вакцины доставлена. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации», — прокомментировал поставку губернатор Александр Беглов. Всего в партии 15300 комплектов первых доз.

Сегодня утром сообщалось, что из-за отсутствия вакцин от COVID-19 в Петербурге закрылась почти четверть прививочных пунктов.

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