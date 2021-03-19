В Петербурге из-за отсутствия вакцины «Спутник V» закрылась почти четверть прививочных пунктов

Около четверти пунктов вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящий момент закрыты. Причиной стало отсутствие комплектов вакцин.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению. В ведомстве добавили, что на действующих пунктах вакцинации в поликлиниках остается еще около 29 тыс. доз «Спутника V». Новые поставки в них ожидаются на выходных 20-21 марта, при этом возможность и сроки поставок на закрывшиеся пункты неизвестны.

В комздраве подчеркнули, что активность участия петербуржцев в прививочной кампании снизилась еще до проблем с вакциной, но признали, что отчасти снижение объемов вакцинации связано и с приостановкой работы пунктов.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о закрытии четырех пунктов вакцинации в торговых центрах Петербурга.