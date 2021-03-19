Воробьев пообещал компенсации семьям погибших при взрыве в Химках

Семьи людей, погибших и пострадавших в ходе взрыва в жилом доме в Химках, получат компенсации, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все, что касается выплат,— они будут сделаны. Понятно, что этим не вернешь троих погибших наших жителей»,— сказал господин Воробьев по прибытии на место происшествия.

Господин Воробьев сказал, что жители квартир, находящихся на этажах с пятого по девятый, не смогут жить в них на протяжении двух недель. «В течение двух суток мы сделаем обследование со службами МЧС, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. В следующие три недели мы полностью отремонтируем подъезд. Разрушения незначительные, конечно, соответственно, все эти работы будут проведены в счет регионального бюджета»,— сказал он.

Взрыв в жилом девятиэтажном доме по улице Зеленой в Химках произошел утром 19 марта. Взрыв привел к пожару и обрушению межэтажных перекрытий между восьмым и девятым этажами. В результате взрыва погибли три человека, пострадали четверо.