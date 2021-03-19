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DiDi может выйти на биржу раньше срока

Китайский сервис по заказу такси DiDi ускорил планы по выходу на биржу для того, чтобы максимально использовать условия, предоставляемые ростом экономики после пандемии. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило агентство Bloomberg. По данным агентства, IPO может состояться не в конце текущего года, как планировалось ранее, а уже в следующем квартале.

DiDi является крупнейшим активом в инвестпортфеле SoftBank. По итогам последнего инвестиционного раунда компания оценивается в $62 млрд и расчитывает, что по итогам IPO ее стоимость увеличится. Bloomberg, применяя к размещению стандартные для крупных китайских IPO параметры, когда на рынок поступает 15% акций, полагает, что в ходе размещения DiDi может получить до $9 млрд.

Сообщения о неизбежном выходе компании на биржу циркулируют с 2016 года. DiDi подала заявку на IPO в Гонконге еще в прошлом году, однако, по словам источников агентства, место проведения размещения пока окончательно не выбрано.

О расширении присутствия сервиса в России — в публикации “Ъ FM” «DiDi заезжает в российские города».

Андрей Келекеев


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