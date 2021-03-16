DiDi заезжает в российские города

Китайский конкурент Uber расширяет свое присутствие в России. Сервис такси DiDi решил запуститься еще в 100 российских городах в дополнение к тем 16, где он уже работает. В этом году его планируют запустить, в том числе в Краснодаре, Уфе, Воронеже и Красноярске. Выход на рынки Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшее время не планируется, но представитель сервиса назвал их «определенно очень интересными» — к этим рынкам в компании сейчас присматриваются. Агрегатор такси DiDi заработал в России летом 2020 года, первым городом стала Казань. Сервисом владеет китайская компания DiDi Chuxing.

Как появление нового игрока в сотне российских городов может отразиться на рынке в целом? Председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков считает, что среди агрегаторов может начаться борьба за водителей: «Судя по информации из Казани DiDi раздает заказы всем подряд. Это прямой конкурент “Яндексу”, который на сегодняшний день уже поглотил сервис “Везет” и является монополистом.

Китайцы — серьезные соперники остальным игрокам на таксомоторном рынке.

Это тактика выжженной земли: заходишь на рынок, работаешь несколько лет себе в убыток, увеличивая с помощью дешевых цен базу клиентов. Единственное — пострадает в этой ситуации водитель. Это уже было и не раз, сначала таксистам предоставляют допвыплаты, а потом в одностороннем порядке их отменяют, и водители опять остаются ни с чем. Пассажиропоток не увеличился, соответственно, DiDi будет отжимать у “Яндекса” клиентов, и российской корпорации придется вступать в эту борьбу, включая какие-то административные ресурсы, чтобы убрать китайского конкурента».

Выход агрегатора DiDi в новые российские города сделает поездки для их жителей гораздо дешевле, причем другим игрокам в борьбе за пассажиров придется тоже снижать цены, считает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус: «В момент захода сами тарифы, которые объявляет агрегатор у себя на сайте, даже немножечко выше, чем в среднем по рынку. Но при этом пассажир получает бонусы, QR-коды и тому подобное, и поездка оказывается дешевле. То есть на период от полугода до года игрок укрепляется на рынке в конкретном городе. В принципе и водители получают больше дохода, и пассажиры пользуются очень дешевым такси. При этом после окончания этого периода начинается совсем иная ценовая война с другими конкурентами, и стоимость поездок начинает сильно снижаться».

Впрочем, преждевременно говорить об очевидной выгоде для клиентов такси с приходом китайского агрегатора в новые города, заявляет президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. Из-за низких тарифов на поездки может ощутимо пострадать их безопасность, уверен эксперт: «Тарифы на таксомоторные перевозки даже в Москве занижены примерно на 155%. Если будет заходить новый игрок, чтобы захватить определенную долю рынка, он должен, скорее всего, понизить тариф.

Перевозчики, чтобы иметь сегодня определенный уровень заказов, вынуждены идти на агентские соглашения с достаточно высоким вознаграждением для агрегаторов — они в сумме достигают 30% — и возить пассажиров по низким тарифам. Но с точки зрения обеспечения качества безопасности это не очень хорошо, потому что агрегаторы начинают экономить в первую очередь на режиме труда и отдыха. Один водитель на одной машине должен работать не более девяти часов, платить страховку за горюче-смазочные материалы, за планово-предупредительный ремонт, лизинг машины, проходить предрейсовый медицинский технический осмотр. Если доходов не хватает для того, чтобы это обеспечить, водитель что-то из этого не выполняет».

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Сейчас агрегатор DiDi работает более чем в десяти странах. Помимо Китая и России, компания представлена, например, в Австралии и Японии.

Владимир Расулов