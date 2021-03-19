«Наверное, у президентов друг к другу много вопросов» Дмитрий Песков — о предложении Владимира Путина провести онлайн-дебаты с Джо Байденом

Владимир Путин готов провести онлайн-переговоры «в любое удобное время для президента США», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM” о том, как этот разговор может быть организован и на какой площадке мог бы пройти.

«Сегодня это не может состояться, но президент Путин сказал или в пятницу, или в понедельник. Остается вариант понедельник, или в любое удобное время для президента США», — сказал Дмитрий Песков.

Владимир Путин выступил с инициативой «в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена», подчеркнул пресс-секретарь.

«Президент сказал, что, несмотря ни на что, наверное, нет смысла играть в мегафонную дипломатию, обмениваться колкостями, а есть смысл просто поговорить друг с другом, продолжать отношения России и США.

«Наверное, у президентов друг к другу много вопросов, связанных с двусторонними отношениями, с тем, как их выстраивать дальше, с постоянными безосновательными обвинениями России во всем, чем только можно, и так далее, и тому подобное», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что первый контакт Владимира Путина с Джо Байденом в качестве президента США состоялся по инициативе американской стороны: «Теперь российская сторона проявляет инициативу и по дипканалам эту инициативу передает и будет ожидать ответа». Дмитрий Песков отметил, что беседа глав России и США могла бы пройти по видеосвязи: «Большая часть жизни во всех странах осуществляется посредством видеоконференций. Есть открытые платформы, есть закрытые платформы. Технология коммуникаций между руководством США и России позволяет осуществлять такую видеосвязь в закрытом формате. Она создана и апробирована».

18 марта президент России предложил своему американскому коллеге провести онлайн-беседу. Так Владимир Путин отреагировал на недавнее интервью Джо Байдена, которое стало причиной громкого дипломатического скандала.