Суд пересчитал долг ученому

Как стало известно “Ъ”, вступило в силу решение Кировского райсуда Ростова-на-Дону о взыскании с АО «Проектно-конструкторское бюро ИРИС» («Интеллектуальные робастные интегрированные системы») 1,3 млн руб. в пользу бывшего совладельца компании Алексея Темирева, осужденного ранее за госизмену. Суд обязал общество вернуть господину Темиреву средства, выплаченные им банку «Центр-Инвест» по кредиту компании, а также проценты за пользование чужими деньгами. Именно эту сумму истец заплатил кредитору по договору поручительства. Ученый просил восстановить пропущенный им срок обращения в суд, ссылаясь на то, что не имел такой возможности, поскольку находился в СИЗО «Бутырка» по подозрению в государственной измене. Суд посчитал этот довод неубедительным.

По информации “Ъ”, Ростовский областной суд, рассмотрев жалобу осужденного новочеркасского ученого Алексея Темирева на решение Кировского районного суда Ростова-на-Дону о частичном удовлетворении его иска к АО «ПКБ ИРИС», оставил решение первой инстанции без изменения. Согласно материалам дела, Алексей Темирев обратился в суд с заявлением к АО «Проектно-конструкторское бюро ИРИС» о взыскании в свою пользу в порядке регресса сумму кредитной задолженности в размере 1,5 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 3 марта 2016 года по 29 октября 2019 года в размере 350 тыс. руб., а также судебные расходы и проценты за пользование чужими деньгами, начисленные на сумму 1,5 млн руб., по день фактического исполнения обязательства.

Суд принял иск господина Темирева к рассмотрению только с четвертой попытки в мае 2020 года, до этого ему трижды возвращали заявление.

В январе 2020 года господин Темирев был приговорен Ростовским областным судом к семи с половиной годам лишения свободы за государственную измену (ст. 275 УК РФ). Дело слушалось в особом порядке, под грифом «секретно», а приговор не обжаловался.

Осужденный ученый через своего представителя обосновал в суде гражданские требования к АО «ПКБ ИРИС», пояснив, что выступал поручителем компании по договору ПАО КБ «Центр-инвест» об открытии кредитной линии в размере 15 млн руб. со сроком возврата до апреля 2017 года с 16-процентной ставкой по году.

Господин Темирев выполнил обязательства заемщика в размере 1,5 млн руб. перед кредитором и теперь требует их вернуть с процентами, указывая в заявлении, что не мог раньше обратиться в суд, поскольку находился в различных столичных СИЗО в качестве подозреваемого и обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Все документы предприятия и его личные были арестованы. Суд же посчитал, что предприятие должно вернуть учредителю 1,1 млн руб. в качестве основного долга, еще 200 тыс. руб. в виде процентов и 14 тыс. руб. за возмещение судебных издержек. Суд отказал во взыскании всей суммы, не восстановив упущенный срок давности. Представитель конструкторского бюро ИРИС просил суд иск отклонить, полагая, что образовавшаяся задолженность предприятия образовалась в результате действий истца, который обладал 51,2% акций ответчика.

Отметим, что в 2018 году сразу после ареста доктор технических наук, профессор Новочеркасского политехнического института (ЮРГПУ им. М. Платова) Алексей Темирев отрицал вменяемое ему преступление в госизмене, заявляя, что все его труды и монографии опубликованы и находятся в открытом доступе в сети интернет. Как ранее писал “Ъ”, ученый Алексей Темирев вместе со своими коллегами организовал в 2006 году конструкторское бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»), уже в 2017 году КБ стало акционерным обществом открытого типа.

В производственных целях конструкторское бюро под руководством господина Темирева учредило малое инновационное предприятие «Мехатроника», которое выполняло заказы Минобороны. Однако в январе 2018 года ярославская компания «Динэл» обратилась с заявлением в ростовский арбитраж о признании МИП «Мехатроника» банкротом. Истец ссылался на долг завода, который образовался по договору 2011 года о поставке пяти двигателей ВИД на общую сумму 64 млн руб. Поручителем завода перед покупателем, авансировавшим 70% заказа, выступило ПАО АК «Алроса», добывающее алмазы. Завод по условиям договора должен был поставить двигатели в течение 19 месяцев с момента получения аванса, однако предприятие не уложилось в срок, и заказчик в 2015 году потребовал возвратить 7,4 млн руб. аванса. Его претензия не была исполнена заводом, поэтому суд признал этот долг неосновательным обогащением МИП «Мехатроника» и признал его банкротом в августе 2018 года. Совладелец завода и его научный разработчик Алексей Темирев был арестован за месяц до банкротства.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону