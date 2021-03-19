Одного из членов неонацистской банды в Геленджике поместили под стражу

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Сегодня, 19 марта, Геленджикский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 20-летнего участника экстремистского сообщества (подозревается по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества»). В следственном изоляторе молодой человек проведет до 15 мая включительно, сообщили в Краснодарском краевом суде.

«Судом были изучены материалы дела и выслушаны доводы сторон. Приняв во внимание тот факт, что в случае нахождения на свободе фигурант может предпринять попытки связаться с другими участниками организации, оказать на них давление, а также уничтожить важные для расследования уголовного дела материалы, суд согласился с доводами следствия и поместил подозреваемого под стражу», - рассказали в крайсуде.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, следственные органы по материалам регионального УФСБ возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Геленджика, создавших в 2018 году организацию «Единая Русская национальная партия». В общей сложности в деятельность сообщества было вовлечено 12 человек. Всего в Геленджике было задержано 13 членов банды, еще одного задержали в Ярославле. Спецслужбы отмечают, что они были членами украинской молодежной неонацистской группировки «Маньяки. Культ убийц».

Дмитрий Михеенко