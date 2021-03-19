В Геленджике задержали 13 членов неонацистской банды

Следственные органы по материалам УФСБ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Геленджика, подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Кубани.

По версии следствия, организация, которую геленджичане назвали «Единая Русская национальная партия», была создана еще в 2018 году. Ее целью было совершение преступлений в отношении асоциальных граждан, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. В общей сложности в деятельность сообщества было вовлечено 12 человек.

По данным ЦОС ФСБ, всего в Геленджике было задержано 13 членов банды, еще одного задержали в Ярославле. Спецслужбы отмечают, что они были членами украинской молодежной неонацистской группировки «Маньяки. Культ убийц».

«Участники сообщества с целью подготовки к преступлениям экстремистской направленности проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыками владения холодным и огнестрельным оружием. Кроме того, подозреваемые наносили на здания и сооружения Геленджика изображения националистического характера», - говорится в сообщении следственного управления.

Следователи утверждают, что нападения на граждан по мотивам национальной ненависти и вражды и отношению к социальной группе участники банды совершали с ноября 2019 по декабрь 2020 года. Все происходящее они снимали на мобильные телефоны.

По данным фактам в отношении организаторов группы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). На членов банды дело завели по ч.2 ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). На месте жительства участников сообщества провели обыски и изъяли экстремистскую литературу, символику, а также ножи, кастеты и носители информации, на которых были запечатлены видеозаписи нападений.

«В местах их проживания изъято значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В настоящее время расследование дела продолжается.

Алексей Белянин