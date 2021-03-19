Instagram разрабатывает детскую версию

Специалисты Facebook ведут работу над созданием специальной версии Instagram, которой могут пользоваться и дети. Об этом сообщает новостной портал BuzzFeed News со ссылкой на пост на внутренней доске объявлений компании.

«Рад объявить, что, продвигаясь вперед, мы определили молодежную работу в качестве одного из приоритетов для Instagram»,— говорится в посте вице-президента Instagram Вишала Шаха. По его словам, будет создана специальная группа, в задачи которой войдут ускорение работы по обеспечению «безопасного опыта для подростков» и «создание версии Instagram, которая впервые позволила бы детям до 13 лет безопасно пользоваться Instagram». Как следует из поста господина Шаха, возглавляет работу по созданию версии Павни Диванджи, которая до перехода в Facebook (материнская компания Instagram) работала в Google и руководила «детскими» продуктами компании, включая YouTube Kids.

Официально представители Facebook не подтвердили информацию BuzzFeed, однако в заявлении, которое приводит Bloomberg, представитель компании по корпоративным коммуникациям Джо Осборн заметил, что компания «работает над созданием дополнительных продуктов — как мы уже сделали с Messenger Kids,— которые подходили бы детям и находились под контролем родителей».

Об обращении высокотехнологичных корпораций к перспективной целевой аудитории читайте в материале “Ъ” «Google основательно взялся за детей».

Андрей Келекеев