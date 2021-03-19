Дипломаты США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола в Анкоридже

Представители США, произносившие вступительную речь во время второго заседания диалога между США и КНР в Анкоридже (штат Аляска), нарушили дипломатический протокол и превысили выделенное им время, сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа» со ссылкой на чиновника из китайской делегации. По сообщению Politico, высокопоставленный чиновник в администрации президента США Джо Байдена предъявил аналогичные обвинения в адрес делегации Китая.

Американская сторона, по утверждению дипломата из КНР, «значительно превзошли выделенное время» и выступила с «беспочвенными нападениями и обвинениями» в связи в политикой Китая, передает «Синьхуа». Американский чиновник в разговоре с Politico заявил, что представители КНР затянули выступление, так как были намерены «пустить пыль в глаза» и выступить «с приоритетом на политическую театральность и драматизм».

В публичной церемонии открытия заседания участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. Господин Блинкен в своей речи раскритиковал политику КНР в отношении Гонконга, Тайваня, а также на Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает Associated Press (AP). Господин Цзечи в ответ заявил, что Китай «не примет беспочвенные обвинение со стороны США». По описанию AP, речь представителя Компартии Китая длилась более 15 минут, и господин Блинкен, «судя по всему, был раздражен тоном и продолжительностью» его комментариев.

Переговоры в Анкоридже начались 18 марта. Открытие третьего заседания запланировано на 09:00 по местному времени (20:00 мск).

О политике США в отношении Китая — в материале “Ъ” «Тихий океан забурлил на высшем уровне».