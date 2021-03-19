ФАС может завести дело на «Яндекс» за дискриминацию сервисов при поиске

«Яндекс» должен отчитаться о прекращении продвижения своих сервисов в поисковой выдаче до 1 апреля, иначе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудит дело. Ранее ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру» и «Туту.ру» сообщили о неравных условиях продвижения в интернет-поиске.

«До настоящего момента в ФАС России не поступала информация об исполнении предупреждения со стороны "Яндекса", однако срок его исполнения истекает 1 апреля. В соответствии с ч.8 ст.39.1 Закона о защите конкуренции в случае его неисполнения компанией служба будет обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства»,— сообщила пресс-служба ФАС «РИА Новости».

Ранее ФАС предписала «Яндексу» предоставить другим сервисам доступ к тем же возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Компания не согласилась с позицией ФАС, посчитав предписание несправедливым, так как исполнение требований приведет к ухудшению качества поиска и положения «Яндекса» на рынке.

Подробнее — в материале “Ъ” «ФАС заглянула в "Яндекс"».