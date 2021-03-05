НКО просят не путать их со следствием

Более полусотни российских НКО, которые помогают бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым гражданам, просят президента Владимира Путина поддержать их в споре с Минюстом. Представители некоммерческого сектора, в числе которых фонды «Подари жизнь», «Вера» «Старость в радость», «Адвита», «Живой», «Ковчег» и благотворительный фонд Константина Хабенского, уверяют, что не смогут выполнить требование ежегодной отчетности, которое обязывает предоставлять информацию об иностранных источниках финансирования своих жертвователей. Такая обязанность введена приказом Минюста в 2018 году, однако в течение двух лет на нее действовал мораторий. В январе 2021 года Минюст сообщил, что продление моратория не позволит ведомству в полной мере осуществлять контроль за НКО. Между тем позицию представителей некоммерческих организаций поддержали в Минэкономики.

Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание "Все вместе"» (объединяет 57 НКО) просит Владимира Путина снять с НКО установленную с 2018 года для некоммерческих организаций обязанность отчитываться о средствах, поступивших от российских юридических лиц, получающих, в свою очередь, деньги из иностранных источников (приказ Минюста от 16 августа 2018 года №170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций»). Среди НКО, подписавших письмо, фонды «Подари жизнь», «Вера» «Старость в радость», «Адвита», «Живой», «Ковчег» и благотворительный фонд Константина Хабенского.

Авторы обращения (есть в распоряжении “Ъ”) говорят о «практической невозможности» выполнения этой нормы. Они указывают, что информация об источнике средств жертвователей может представлять коммерческую или иную охраняемую законом тайну и благотворители могут отказаться передавать такие данные.

Представители некоммерческого сектора в связи с этим указывают, что не существует требований для благотворителей предоставлять информацию о своем иностранном финансировании при совершении пожертвования, нет ответственности для жертвователей и за предоставление недостоверной информации. При этом НКО за предоставление неполной или недостоверной информации несут административную ответственность по ст. 19.7 КоАП («Непредоставление информации»; штраф для юрлиц в 3–5 тыс. руб.). Эта норма не действовала в течение двух лет — Минюст наложил на нее мораторий, уточняют авторы обращения, однако на отчетность 2020 года он уже не распространяется.

Такое требование к отчетности ведет «к ухудшению положения социально-ориентированных некоммерческих организаций, увеличивает расходы, связанные с рассылкой информационных запросов об источнике финансирования в адрес благотворителей, большим документооборотом, почтовыми издержками», информируют президента авторы обращения. Кроме того, по их словам, это приводит «к сокращению размера пожертвований, к невозможности осуществлять в полном объеме благотворительную помощь бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым гражданам и иным благополучателям». «Просим вас оказать помощь и содействие, дать поручение внести изменения в установленные законодательством требования, а также продлить мораторий на период до внесения изменений в формы отчетности»,— просят Владимира Путина.

Общественная палата РФ ранее уже обращалась в Минюст с предложениями об изменении требований отчетности НКО об источниках финансирования их жертвователей. В ответе Минюста (датирован январем 2021 года; есть в распоряжении “Ъ”) говорится, что приостановление в 2021 году действия приказа №170 «не позволит осуществлять возложенную законодательством РФ на Минюст функцию по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме». Поэтому введение моратория и изменение форм отчетности ведомству «представляется нецелесообразным».

Отметим, в феврале 2021 года в Минюст обратилось также Минэкономики (письмо есть в распоряжении “Ъ”) «в соответствии с поручением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой». Экономическое ведомство поддержало необходимость корректировки форм отчетности для НКО «с учетом реальной возможности некоммерческих организаций предоставлять необходимую информацию». В письме Минэкономики говорится, что письмо в Минюст направлено после получения соответствующего послания от аппарата правительства РФ.

Источник в правительстве, знакомый с ситуацией, в разговоре с “Ъ” заявил, что Минюст два года назад заморозил исполнение приказа, руководствуясь поручением зампреда правительства Татьяны Голиковой. «В этом году еще идет процесс аналогичного согласования,— уточнил он.— Будет выработан подход к оптимальному регулированию ситуации с учетом вступившего в силу 481-го закона».

Член ОП РФ, замглавы Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Тополева-Солдунова (структуру возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова) напомнила “Ъ”, что НКО необходимо сдать отчетность до 15 апреля 2021 года. Она сообщила, что сложившаяся ситуация обсуждалась на заседании совета: «Татьяна Алексеевна (Голикова.— “Ъ”) запросила Минюст, Минэкономразвития и Минфин, чтобы они высказали свою позицию по этим формам отчетности о непрямом иностранном финансировании. Это проблема актуальна для всех НКО, у которых много источников финансирования. Фонды в письме действительно бьют тревогу — они не знают, как добросовестно заполнить эту форму. Никто не объяснил, как это сделать». Госпожа Тополева-Солдунова полагает, что было бы логично, если бы информацию об источниках финансирования жертвователей предоставляли не НКО, а сами ведомства получали в порядке межведомственного взаимодействия: «У Минюста больше возможностей получить такую информацию, чем у некоммерческих организаций».

В пресс-службе Минюста пояснили “Ъ”, что ведомство «ведет работу» по приведению приказа №170 в соответствие с вступившим в силу ФЗ 481 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности», который предусматривает «расширение понятия "иностранные источники"»: «Принимая во внимание необходимость оказания содействия гармоничному развитию гражданского общества, методической помощи организациям некоммерческого сектора, Минюстом в марте 2021 года запланировано проведение рабочего совещания с участием представителей заинтересованных некоммерческих организаций с целью дачи разъяснений, обсуждения и разработки соответствующих рекомендаций в части заполнения и представления в установленном порядке некоммерческими организациями форм отчетности, утвержденных приказом №170». В ведомстве добавили, что в период действия требований по внесению в отчетность информации об иностранных источниках жертвователей, в январе — начале февраля 2019 года, НКО представили более 4 тыс. отчетов.

Валерия Мишина, Иван Тяжлов