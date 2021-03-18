Две компании Краснодарского края вошли в десятку крупнейших российских застройщиков

Кубанские компании вошли в десятку крупнейших российских застройщиков по объемам текущего строительства. По данным рейтинга «Единого ресурса застройщиков», по состоянию на 1 марта СК «ЮгСтройИмпериал» занимает шестое место – в настоящий момент компания строит 1,2 млн кв. м жилья, 2,8 тыс. квартир в 10 ЖК. С начала 2021 года застройщиком сдано уже 11,3 кв.м. Группа компаний «СпецСтройКубань» - на девятом месте рейтинга с объемом 845 тыс. кв.м., это 323 квартиры в восьми жилых комплексах.

При этом ни одна из кубанских компаний не попала в топ-20 по потребительским качествам вводимого в эксплуатацию жилья, лучший результат в этой категории - у ГК «Метрополис», она занимает 88 строчку рейтинга.

Половину участников рейтинга, входящих в первую десятку по объемам текущего строительства, составляют компании из Москвы, на первом месте – ПИК с объемом 5,9 млн кв.м, 9,2 тыс. квартир в 62 ЖК. В топ-10 также присутствуют две компании из Санкт-Петербурга, и одна из Ставропольского края.

Как писал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года в Краснодарском крае было построено на 158 тыс. кв. м жилья меньше, чем в декабре. Всего к началу февраля 2021 года в регионе было построено 7,5 млн кв.м жилой недвижимости.

Ольга Логинова