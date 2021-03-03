В январе на Кубани объем жилого строительства снизился на 2,1%

В первый месяц года в Краснодарском крае было построено на 158 тыс. кв. м жилья меньше, чем в декабре. Всего к началу февралю 2021 года в регионе было построено 7,5 млн кв.м жилой недвижимости, подсчитали аналитики сервиса Дом.рф.

По объему построенного жилья в январе Краснодарский край занимает четвертое место после Москвы (16 млн кв.м), Санкт-Петербурга (9,8 млн кв.м) и Московской области (9,3 млн кв.м). При этом по тему снижения объемов строительства в январе Краснодарский край занял третье место в анитрейтинге после Московской области (- 3,5%) и Санкт-Петербурга (- 2,3%).

По итогам января Кубань вошла в число 21 крупнейших регионов страны, объем жилищного строительства в которых превышает 1 млн кв. м в месяц. На них приходится 80% всех строительных проектов России.

Как ранее сообщала “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года Краснодарский край стал лидером по вводу в эксплуатацию долгостроев среди регионов РФ. За первый месяц года на Кубани из реестра проблемных домов были исключены 29 объектов.

Ольга Логинова