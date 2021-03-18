В Краснодаре в ночь с 18 на 19 марта ограничат движение на пересечении улиц Гагарина и Энгельса

В ночь с 18 на 19 марта с 0:00 до 5:00 будет ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Гагарина и Энгельса в связи с ремонтными работами, запланированными на данном участке дороги, сообщает пресс-служба ООО «Краснодар Водоканал».

На улице Гагарина будет проводиться замена самотечного коллектора диаметром 1 м, протяженность участка ремонта составит 400 м. Изношенные железобетонные канализационные трубы, проложенные на глубине около 3 м, будут менять на пластиковые, плановый срок эксплуатации которых - не менее 50 лет. Ремонт будет проводиться методом горизонтально-направленного бурения, что позволит избежать необходимости вскрывать дорожное полотно.

Кроме того, на время работ водоснабжение абонентов в данном районе отключаться не будет.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре со 2 марта по 31 августа ограничено движение транспорта на ул. Энгельса на участке от ул. Калинина до ул. Володи Головатого, где ООО «Краснодар Водоканал». проводит замену трубопровода хозяйственно-бытовой канализации.

Ольга Логинова